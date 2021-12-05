Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
6' Желтая карточкаБастьен Самюэль
0:1
22' ГолНиколсон Шамар
33' Желтая карточкаЛестьенн Максим
0:2
38' ГолКнежевич Стефан
41' Желтая карточкаДоннум Арон
41' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
45' Желтая карточкаЛайфис Константинос
0:3
57' ГолНиколсон Шамар
72' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
73' Желтая карточкаЦимирот Гойко
76' Желтая карточкаСике Уго
79' Желтая карточкаAdem Zorgane
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
21
Фаи
Коллинс
11
Доннум
Арон
16
Коффи
Херве
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
Ход матча
22'
0:1
33'
38'
0:2
41'
57'
0:3
72'
73'
76'
79'
История личных встреч
Стандард
Шарлеруа
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
35 матчей
51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
42.9%
17.1%
14 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.18
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.12
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.12
|Доннум Арон
|2
|0.12
|Тапсоба Абдул
|2
|0.12
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|Бастьен Самюэль
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.06
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|10
|0.59
|Мориока Риота
|4
|0.24
|Голизадех Али
|4
|0.24
|Anass Zaroury
|3
|0.18
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Adem Zorgane
|1
|0.06
|Кнежевич Стефан
|1
|0.06
|Бедья Крис
|1
|0.06
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Раскин Николас
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|3
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Нкунку Нильс
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Лестьенн Максим
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|4
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Adem Zorgane
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
7
37%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
3
38%
3
16%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
62%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
18
32
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
1
6%
7
22%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
17%
2
6%
31-45
5
28%
8
25%
46-60
3
17%
1
3%
61-75
5
28%
11
34%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
5
17%
7
35%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2
Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|0:1
|17
|8
|2
|7
|28 - 29
|26
|8.
|Генк
|1:0
|17
|7
|3
|7
|31 - 28
|24
|9.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|4.
|Мехелен
|0:1
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|5.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|1:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Генк
|1:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|8.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|11.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Мехелен
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3