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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
1:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
29' Желтая карточка
Костаньо Хосе
1:0
41' Гол
Бруну Гама
46' Желтая карточка
Риера Адриан
72' Желтая карточка
Джегго Джеймс
84' Желтая карточка
Атьенса Пичу
90'+4
1
Сезар
Денис
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
6
Джегго
Джеймс
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
7
Тилика
Лео
8
Мунафо
Хуан
27
Сони
Кевен
11
Рехис
Франсеск
9
Барралес
Джеронимо
Арис Салоники
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Астерас

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матео Гарсия 3 0.25
Бруну Гама 3 (2) 0.25
Камара Абубакар 2 (1) 0.17
Н'Диайе Папа 2 0.17
Мансини Даниэль 2 0.17
Сундгрен Даниэль 1 0.08
Бертолио Факундо 1 0.08
Брабец Якуб 1 0.08
Фабиано Лейсманн 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 4 0.33
Рехис Франсеск 2 0.17
Риера Адриан 2 0.17
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.17
Паскуаль Андрес 1 0.08
Тилика Лео 1 0.08
Альварес Федерико 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Кармона Давид 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 5 0
Джегго Джеймс 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Мансини Даниэль 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Матео Гарсия 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 4 0
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1
Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 2:0 12 8 2 2 26 - 14 26
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
5. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Панатинаикос 0:2 12 5 2 5 20 - 12 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 12 3 4 5 12 - 12 13
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2:0 6 5 0 1 13 - 4 15
2. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Панатинаикос 0:2 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
7. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 2:0 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 0:2 6 1 1 4 4 - 7 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бруну Гама бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Костаньо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 1:0 Астерас онлайн


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