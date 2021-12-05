Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
29' Желтая карточкаКостаньо Хосе
1:0
41' ГолБруну Гама
46' Желтая карточкаРиера Адриан
72' Желтая карточкаДжегго Джеймс
84' Желтая карточкаАтьенса Пичу
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
29'
41'
1:0
46'
72'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Арис Салоники
Астерас
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матео Гарсия
|3
|0.25
|Бруну Гама
|3 (2)
|0.25
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.17
|Н'Диайе Папа
|2
|0.17
|Мансини Даниэль
|2
|0.17
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.08
|Бертолио Факундо
|1
|0.08
|Брабец Якуб
|1
|0.08
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|4
|0.33
|Рехис Франсеск
|2
|0.17
|Риера Адриан
|2
|0.17
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.17
|Паскуаль Андрес
|1
|0.08
|Тилика Лео
|1
|0.08
|Альварес Федерико
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|5
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1
Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|2:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Панатинаикос
|0:2
|12
|5
|2
|5
|20 - 12
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Панатинаикос
|0:2
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|7.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|2:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1