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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
2' Гол
Шимански Дамиан
6' Желтая карточка
Враньеш Огнен
21'
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
4
Шимански
Дамиан
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
7
Амрабат
Нордин
11
Араужо
Серхио
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
22
Канталапьерда
Аитор
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
9
Македа
Федерико
АЕК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

2'
Шимански Дамиан
(Мохаммади Милад)
1:0
6'
Враньеш Огнен
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
47.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед

42 матча

28.6%
33.3%
38.1%
12 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
52.4%
30.9%
7 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.5
Цубер Стивен 5 (1) 0.42
Амрабат Нордин 2 (1) 0.17
Ансарифард Карим 2 0.17
Гарсия Леви 2 0.17
Враньеш Огнен 2 0.17
Манталос Петрос 1 (1) 0.08
Шахов Евгений 1 0.08
Ле Таллек Дамьен 1 0.08
Хаджсафи Эсхан 1 0.08
Митоглу Герасимос 1 0.08
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 0.67
Маурисио Жозе 3 0.25
Македа Федерико 3 (2) 0.25
Иоаннидис Фотис 1 0.08
Александропулос Сотириос 1 0.08
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.08
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.08
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.08
Mateus Vital 1 (1) 0.08
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 4 0
Ле Таллек Дамьен 4 0
Манталос Петрос 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Симоэш Андре 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Амрабат Нордин 1 0
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
40%
76-90

Забито

24
20
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
6
25%
3
15%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 1:0 12 8 2 2 25 - 14 26
3. Арис Салоники 0:0 12 6 3 3 14 - 11 21
4. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
5. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Панатинаикос 0:1 12 5 2 5 20 - 11 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 0:0 12 3 5 4 12 - 11 14
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 6 5 0 1 12 - 4 15
2. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Панатинаикос 0:1 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Арис Салоники 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
5. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
7. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 0:0 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 0:0 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 1:0 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. Астерас 0:0 7 1 5 1 4 - 4 8
7. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
8. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 0:1 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Панатинаикос
1.86
5.25
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Панатинаикос онлайн


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