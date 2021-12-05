Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
2' ГолШимански Дамиан
6' Желтая карточкаВраньеш Огнен
34' Желтая карточкаСимоэш Андре
45' Желтая карточкаШимански Дамиан
68' Желтая карточкаМаурисио Жозе
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
Ход матча
2'
34'
45'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
47.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед
42 матча
28.6%
33.3%
38.1%
12 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
52.4%
30.9%
7 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.5
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.42
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.17
|Ансарифард Карим
|2
|0.17
|Гарсия Леви
|2
|0.17
|Враньеш Огнен
|2
|0.17
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Шахов Евгений
|1
|0.08
|Шимански Дамиан
|1
|0.08
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.08
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.08
|Митоглу Герасимос
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|0.67
|Маурисио Жозе
|3
|0.25
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.25
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.08
|Александропулос Сотириос
|1
|0.08
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.08
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.08
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.08
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.08
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|5
|0
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Симоэш Андре
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
40%
76-90
Забито
25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
7
28%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
7
28%
3
15%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|12
|8
|2
|2
|25 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Панатинаикос
|12
|5
|2
|5
|20 - 11
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|7.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1