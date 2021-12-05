Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
43' ГолБонгонда Тео
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
24
Ойен
Люка
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dirk Asare
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
43'
0:1
История личных встреч
Мехелен
Генк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
21 матч
33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|7
|0.41
|Кейперс Уго
|5
|0.29
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.29
|Уолш Сэнди
|2
|0.12
|Дрёйф Ферди
|2
|0.12
|Схоофс Роб
|1
|0.06
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.06
|Швед Марьян
|1
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.06
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.59
|Бонгонда Тео
|6
|0.35
|Торстведт Кристиан
|3
|0.18
|Хейнен Бриан
|3
|0.18
|Ито Дзюнъя
|2
|0.12
|Грошовски Патрик
|2
|0.12
|Угбо Ике
|2
|0.12
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.06
|Муньос Даниэль
|1
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.06
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Vinicius de Souza Costa
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
6
38%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90
Забито
28
30
18 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
7
25%
4
13%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
2
7%
8
27%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
5
18%
9
30%
76-90
Пропущено
28
28
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
1
4%
7
25%
31-45
8
29%
3
11%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
9
32%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1
Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|0:1
|17
|8
|2
|7
|28 - 29
|26
|8.
|Генк
|1:0
|17
|7
|3
|7
|31 - 28
|24
|9.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|4.
|Мехелен
|0:1
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|5.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|1:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Генк
|1:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|8.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|11.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Мехелен
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3