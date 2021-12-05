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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Генк
0'
0:1
43' Гол
Бонгонда Тео
50'
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
10
Де
Камарго
Игор
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
24
Ойен
Люка
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
28
Пейнтсил
Джозеф
Мехелен
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Генк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

21 матч

33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 7 0.41
Кейперс Уго 5 0.29
Мрабти Керим 5 (1) 0.29
Уолш Сэнди 2 0.12
Дрёйф Ферди 2 0.12
Схоофс Роб 1 0.06
Хайреманс Джеффри 1 0.06
Кайя Онур 1 0.06
Ванлерберге Йорди 1 0.06
Швед Марьян 1 0.06
Vinicius de Souza Costa 1 0.06
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.59
Бонгонда Тео 6 0.35
Торстведт Кристиан 3 0.18
Хейнен Бриан 3 0.18
Ито Дзюнъя 2 0.12
Грошовски Патрик 2 0.12
Угбо Ике 2 0.12
Пейнтсил Джозеф 1 0.06
Муньос Даниэль 1 0.06
Лукуми Джон 1 0.06
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Vinicius de Souza Costa 4 0
Бейкер Лукас 3 0
Бато Шелдон 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Мрабти Керим 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
6
38%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90

Забито

28
30
18 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
7
25%
4
13%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
2
7%
8
27%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
5
18%
9
30%
76-90

Пропущено

28
28
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
1
4%
7
25%
31-45
8
29%
3
11%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
9
32%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1
Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 17 8 5 4 31 - 22 29
5. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 0:1 17 8 2 7 28 - 29 26
8. Генк 1:0 17 7 3 7 31 - 28 24
9. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
10. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
14. Остенде 17 6 2 9 21 - 36 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
4. Мехелен 0:1 9 5 1 3 16 - 12 16
5. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
11. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Генк 1:0 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Генк 1:0 9 4 1 4 16 - 16 13
7. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
8. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
10. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
11. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Мехелен 0:1 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Генк
8.32
4.20
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 1:1 Генк онлайн


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