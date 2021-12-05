Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
43' ГолБонгонда Тео
1:1
50' ГолСторм Никола
62' Красная карточкаКуке Гетан
90' Желтая карточкаМрабти Керим
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
24
Ойен
Люка
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dirk Asare
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
43'
0:1
50'
1:1
62'
65'
90'
История личных встреч
Мехелен
Генк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
21 матч
33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|8
|0.47
|Кейперс Уго
|5
|0.29
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.29
|Уолш Сэнди
|2
|0.12
|Дрёйф Ферди
|2
|0.12
|Схоофс Роб
|1
|0.06
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.06
|Швед Марьян
|1
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.06
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.59
|Бонгонда Тео
|6
|0.35
|Торстведт Кристиан
|3
|0.18
|Хейнен Бриан
|3
|0.18
|Ито Дзюнъя
|2
|0.12
|Грошовски Патрик
|2
|0.12
|Угбо Ике
|2
|0.12
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.06
|Муньос Даниэль
|1
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.06
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Vinicius de Souza Costa
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
6
35%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90
Забито
29
31
18 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
7
24%
4
13%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
10%
8
26%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
5
17%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
29
29
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
10%
1
3%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
8
28%
4
14%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1
Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|9.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3