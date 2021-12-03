Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
0:1
16' ГолХеннингс Роувен
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kai Eisele
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
16'
История личных встреч
Дармштадт
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|12
|0.75
|Титц Филлип
|11 (1)
|0.69
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.13
|Ману Брайдон
|2
|0.13
|Голлер Беньямин
|2
|0.13
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.13
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.06
|Карич Эмир
|1
|0.06
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|7 (3)
|0.44
|Нарей Халед
|4
|0.25
|Боженик Роберт
|2
|0.13
|Кларер Кристоф
|2
|0.13
|Петерсон Кристофер
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Гьясула Клаус
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
7
39%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
22%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Забито
36
18
21 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
7
19%
2
11%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
10
28%
3
17%
31-45
4
11%
6
33%
46-60
9
25%
4
22%
61-75
2
6%
2
11%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
7
39%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 18
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|6.
|Падерборн
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 17
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|2:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 4
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|10.
|Вердер
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3