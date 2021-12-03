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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
1:3
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
16' Гол
Хеннингс Роувен
0:2
41' Гол
Хеннингс Роувен
65' Желтая карточка
Пфайффер Лука
75' Желтая карточка
Мелем Марвин
0:3
76' Гол
Нарей Халед
1:3
85' Пенальти
Титц Филлип
87' Желтая карточка
Обердорф Тим
90'+6
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
18
Хонзак
Матиас
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
1
Вольф
Рафаэль
8
Пётровски
Якуб
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
Дармштадт
4-4-2
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Дармштадт
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.75
Пфайффер Лука 12 0.75
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.13
Ману Брайдон 2 0.13
Голлер Беньямин 2 0.13
Шнелльхардт Фабиан 2 0.13
Хонзак Матиас 1 0.06
Холланд Фабиан 1 0.06
Карич Эмир 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 8 (3) 0.5
Нарей Халед 5 0.31
Боженик Роберт 2 0.13
Кларер Кристоф 2 0.13
Петерсон Кристофер 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Аппелькамп Синта 1 0.06
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 4 0
Гьясула Клаус 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Клаус Феликс 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Обердорф Тим 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
7
37%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
4
22%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
46%
4
31%
76-90

Забито

37
21
21 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
7
19%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
10
27%
4
19%
31-45
4
11%
6
29%
46-60
9
24%
4
19%
61-75
3
8%
3
14%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
4
17%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
5. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
6. Падерборн Заявка 15 7 5 3 29 - 17 26
7. Нюрнберг Заявка 15 6 6 3 21 - 15 24
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
12. Ганза Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
13. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 1:3 Фортуна онлайн


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