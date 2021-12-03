Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
1:0
7' ГолШмид Романо
2:0
20' ГолВелькович Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
26
Гонтер
Сёрен
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
19
Сиярич
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
Ход матча
7'
1:0
20'
История личных встреч
Вердер
Эрцгебирге Ауэ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|4 (1)
|0.25
|Рапп Николай
|2
|0.13
|Сарджент Джош
|2
|0.13
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Фридль Марко
|1
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.06
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|Велькович Милош
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.31
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гуйе Бабакар
|2
|0.13
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.06
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.06
|Барилла Энтони
|1
|0.06
|Хертель Саша
|1
|0.06
|Цолински Бен
|0
|0
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Груев Илия
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
18
15
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
19%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
4
19%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 18
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|6.
|Падерборн
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 17
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|2:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 4
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|10.
|Вердер
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3