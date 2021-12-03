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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
2:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
7' Гол
Шмид Романо
2:0
20' Гол
Велькович Милош
22'
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
19
Сиярич
Омар
9
Йонжич
Антонио
10
Назаров
Дмитрий
II
Вердер
3-5-2
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Эрцгебирге Ауэ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 4 (1) 0.25
Рапп Николай 2 0.13
Сарджент Джош 2 0.13
Шмид Романо 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Фридль Марко 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Вайзер Митчелл 1 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.06
Велькович Милош 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.31
Кюн Николас 2 0.13
Гуйе Бабакар 2 0.13
Назаров Дмитрий II 1 0.06
Сиярич Омар 1 0.06
Бюссманн Гаэтен 1 0.06
Барилла Энтони 1 0.06
Хертель Саша 1 0.06
Цолински Бен 0 0
Хоксхайдт Ян 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Фридль Марко 5 0
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Груев Илия 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Дукш Марвин 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Мессегем Суфьян 3 1
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Йонжич Антонио 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

18
15
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
19%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
4
19%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт 0:1 Заявка 16 9 2 5 37 - 18 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
5. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
6. Падерборн Заявка 15 7 5 3 29 - 17 26
7. Нюрнберг Заявка 15 6 6 3 21 - 15 24
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер 2:0 Заявка 16 6 5 5 23 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Фортуна 1:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
12. Ганза Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
13. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт 0:1 Заявка 8 6 0 2 20 - 4 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
10. Вердер 2:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна 1:0 Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Фортуна 1:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт 0:1 Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер 2:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.51
5.10
8.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 2:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн


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