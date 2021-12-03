Первый тайм

7' В дебюте встречи отличилась более активная команда.

6' ГОЛ! 1:0!

Зато "Унион" корнер заработал и забил после него. Розыгрыш углового на правом фланге, подача на дальнюю штангу, Баумгартль скидывает головой, а переправляет ногой в сетку.

5' Хотели гости угловой, но судьи решили, что Луте должен выбить мяч от своих ворот.

4' Теперь уже в атаку вырвались "быки" и заработали аут на левом фланге возле штрафной соперника.

3' "Унин" в красной форме, а "РБ Лейпциг" - в чёрной, если смотреть сзади, и с пёстрым рисунком, если смотреть спереди.

2' Хозяева активнее в начале матча, они действуют на чужой половине поля.