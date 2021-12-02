Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
РБ Лейпциг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|8
|0.62
|Гисельман Нико
|3
|0.23
|Крузе Макс
|2 (2)
|0.15
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.15
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.08
|Триммель Кристофер
|1
|0.08
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|Харагути Генки
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5
|0.38
|Поульсен Юссуф
|4
|0.31
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.31
|Собослаи Доминик
|3
|0.23
|Андре Силва
|3 (1)
|0.23
|Хайдара Амаду
|2
|0.15
|Лаймер Конрад
|1
|0.08
|Мукиэле Норди
|1
|0.08
|Новоа Уго
|1
|0.08
|Гвардиол Йошко
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|3
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
3
27%
7
33%
61-75
1
9%
3
14%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
4
19%
8
33%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
28%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|42 - 13
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 18
|24
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 16
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|9 - 19
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг
Исход игры
Унион Берлин
7.3% (6)
Ничья
29.3% (24)
РБ Лейпциг
63.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
64.56% (51)
Меньше
35.44% (28)
Обе команды забьют
Да
88.61% (70)
Нет
11.39% (9)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
42.7% (35)
1:1 Ничья
23.2% (19)
1:3 РБ Лейпциг
8.5% (7)
2:2 Ничья
4.9% (4)
0:2 РБ Лейпциг
4.9% (4)
2:1 Унион Берлин
4.9% (4)
0:1 РБ Лейпциг
3.7% (3)
2:0 Унион Берлин
2.4% (2)
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