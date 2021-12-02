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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
31
Мартинес
Хосеп
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
32
Гвардиол
Йошко
3
Анхелиньо
Хосе
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
17
Собослаи
Доминик
33
Андре
Силва
Унион Берлин
3-4-1-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
РБ Лейпциг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 8 0.62
Гисельман Нико 3 0.23
Крузе Макс 2 (2) 0.15
Рюэрсон Юлиан 2 0.15
Бехренс Кевин 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Триммель Кристофер 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Харагути Генки 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 0.38
Поульсен Юссуф 4 0.31
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.31
Собослаи Доминик 3 0.23
Андре Силва 3 (1) 0.23
Хайдара Амаду 2 0.15
Лаймер Конрад 1 0.08
Мукиэле Норди 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Гвардиол Йошко 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Хедира Рани 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
3
27%
7
33%
61-75
1
9%
3
14%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
4
19%
8
33%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
28%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Унион Берлин Заявка 13 5 5 3 20 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 13 5 3 5 24 - 16 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 13 1 6 6 9 - 19 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2021, осталось 1 день 4 часа 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 81
    Унион Берлин 7.4% (6)
    X 29.6% (24)
    РБ Лейпциг 63% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.34
    3.92
    1.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Берлин - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Унион Берлин
    7.3% (6)
    Ничья
    29.3% (24)
    РБ Лейпциг
    63.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.56% (51)
    Меньше
    35.44% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    88.61% (70)
    Нет
    11.39% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    42.7% (35)
    1:1 Ничья
    23.2% (19)
    1:3 РБ Лейпциг
    8.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.9% (4)
    0:2 РБ Лейпциг
    4.9% (4)
    2:1 Унион Берлин
    4.9% (4)
    0:1 РБ Лейпциг
    3.7% (3)
    2:0 Унион Берлин
    2.4% (2)
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