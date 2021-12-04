Франция: Лига 1 2021-2022
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
87 Владение мячом, % 13
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Брест
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.4
|Юндер Дженгиз
|4
|0.27
|Гендузи Маттео
|3
|0.2
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.2
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Арит Амин
|1
|0.07
|Милик Аркадиуш
|1
|0.07
|Камара Бубакар
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|6 (4)
|0.38
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.31
|Онора Франк
|4
|0.25
|Мунье Стив
|4
|0.25
|Кардона Ирвин
|2
|0.13
|Шардонне Брендан
|2
|0.13
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|3
|0
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
3
13%
5
20%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0
Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2
Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|26
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 22
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|12.
|Лилль
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|7.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Брест
Исход игры
Марсель
95.5% (126)
Ничья
3.8% (5)
Брест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (78)
Меньше
39.53% (51)
Обе команды забьют
Да
60.47% (78)
Нет
39.53% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.5% (64)
2:0 Марсель
18.2% (24)
1:0 Марсель
18.2% (24)
3:1 Марсель
5.3% (7)
3:0 Марсель
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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