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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Брест
0' 1'
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
7
Арит
Амин
10
Пайе
Димитри
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
25
Дель
Кастильо
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
Марсель
4-3-3
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 87 Владение мячом, % 13

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Брест

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.4
Юндер Дженгиз 4 0.27
Гендузи Маттео 3 0.2
Бамба Дьенг Амаду 3 0.2
Жерсон Сантос 2 0.13
Лирола Поль 1 0.07
Арит Амин 1 0.07
Милик Аркадиуш 1 0.07
Камара Бубакар 1 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 6 (4) 0.38
Ле Дуарон Жереми 5 0.31
Онора Франк 4 0.25
Мунье Стив 4 0.25
Кардона Ирвин 2 0.13
Шардонне Брендан 2 0.13
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 3 0
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Маньетти Уго 2 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
3
13%
5
20%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0
Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2
Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 0:0 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
9. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
10. Брест 0:0 Заявка 17 5 7 5 23 - 22 22
11. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 7 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Брест 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
8. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
9. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Марсель 95.5% (128)
X 3.7% (5)
Брест 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Брест
1.59
4.64
6.50
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Где смотреть матч Марсель 0:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:0 Брест

Исход игры
Марсель
95.5% (126)
Ничья
3.8% (5)
Брест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (78)
Меньше
39.53% (51)
Обе команды забьют
Да
60.47% (78)
Нет
39.53% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.5% (64)
2:0 Марсель
18.2% (24)
1:0 Марсель
18.2% (24)
3:1 Марсель
5.3% (7)
3:0 Марсель
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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