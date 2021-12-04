Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Брест вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Глупую желтую получил Кардона Ирвин за то, что отбил ногой мяч после свистка

94' Ронжье Валентин из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бизот Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Игрок Рафики Саид из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Игрок Пайе Димитри из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

88' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Брест

85' Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали

84' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Перес Луан

83' Юндер Дженгиз не смог попасть в створ ударом издали

83' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.

82' Агум Люсьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

81' Пау Лопес не дал случится голу! Кардона Ирвин должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв

80' Кардона Ирвин из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

80' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

78' Удар от ворот произведет Брест

77' Голкипер мог бы сыграть и получше

77' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Марсель

73' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Плохо сыграл Альваро Гонсалес II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Жереми Ле Дуарон сделал результативную передачу.

70' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

70' Жереми Ле Дуарон из команды Брест находит одноклубника четким пасом пяткой.

70' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жереми Ле Дуарон и Онора Франк из команды Брест

70' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

66' Брест выполняет удар от ворот.

64' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

62' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

62' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи

60' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Игрок Жереми Ле Дуарон из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

59' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

58' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Жерсон Сантос из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

53' Г О О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Пау Лопес прыгнул не в ту сторону.

53' После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

51' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля