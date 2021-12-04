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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Труа
0'
0:1
6' Гол
Дингом Тристан
22' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
33' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
33' Желтая карточка
Жиродон Джимми
41' Желтая карточка
Шека
1:1
48' Гол
Дэвид Джонатан
48'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
10
Иконе
Жонатан
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
5
Дингом
Тристан
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
Лилль
4-2-3-1
Труа
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Дингом Тристан
(Тардьё Флориан)
22'
 
Н'Гессан Куаме
33'
 
Сальмье Йоанн
33'
 
Жиродон Джимми
41'
Шека
 
46'
Дэвид Джонатан
Шека
 
48'
Дэвид Джонатан
(Андре Бенжамин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Труа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.59
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.24
Саншеш Ренату 1 0.06
Язиджи Юсуф 1 0.06
Джало Тьягу 1 0.06
Андре Бенжамин 1 0.06
Шека 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.18
Бальде Мама 3 0.18
Дингом Тристан 2 0.12
Тузгар Йоанн 2 0.12
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 4 0
Язиджи Юсуф 3 0
Онана Амаду 1 1
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Жиродон Джимми 3 1
Каборе Исса 3 1
Бьянкон Жулиан 4 0
Сальмье Йоанн 3 0
Батлле Лоран 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Дингом Тристан 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
17%
3
38%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Забито

21
14
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
14%
3
21%
1-15
6
29%
2
14%
16-30
7
33%
6
43%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
1
4%
7
29%
29%
46-60
5
22%
5
21%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0
Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
7. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
8. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
12. Лилль 1:1 Заявка 17 5 7 5 22 - 24 22
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа 1:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
5. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
6. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Лилль 1:1 Заявка 8 3 4 1 10 - 10 13
11. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа 1:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
5. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
8. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
9. Лилль 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Труа 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
13. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
14. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Лилль: 47%, Труа: 53%.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 48'
    Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Шанс! Иконе Жонатан из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 45'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 45%, Труа: 55%.
  • 45'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • Травма, повреждение
    45'
    Жиродон Джимми возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Жиродон Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Жиродон Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Саншеш Ренату наказан за толчок Жиродон Джимми
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Шека получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    40'
    Саншеш Ренату из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
  • 40'
    Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • 39'
    Иконе Жонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 39'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 36'
    Джало Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    36'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 35'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Жиродон Джимми ошибается в защите.
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 38%, Труа: 62%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 34'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бальде Мама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    33'
    Рефери не любит споров - именно за это Жиродон Джимми сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    33'
    Судье надоело, что Сальмье Йоанн тянет время и он наказал его горчичником
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 41%, Труа: 59%.
  • 30'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Жиродон Джимми из команды Труа делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Саншеш Ренату из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
  • 28'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 28'
    Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Головой пробил Мандава Рейнилду, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    27'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Фонте Жозе наказан за толчок Дингом Тристан
  • 24'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 24'
    Дингом Тристан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    22'
    Н'Гессан Куаме получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 21'
    Лилль начинает контратаку
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дингом Тристан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • 19'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Шека из команды Лилль навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дингом Тристан задерживает мяч рукой
  • Травма, повреждение
    18'
    Иконе Жонатан возвращается на поле.
  • 18'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саншеш Ренату мяча так и не получил
  • 16'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 39%, Труа: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Рипар Рено наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 14'
    Тардьё Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Джало Тьягу из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Труа делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Каборе Исса
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 44%, Труа: 56%.
  • 10'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 9'
    Бальде Мама из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Бальде Мама из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Шека из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 8'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Труа контролирует мяч.
  • 6'
    Тардьё Флориан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дингом Тристан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • Угловой
    6'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
  • 5'
    Рипар Рено из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Труа пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 36%, Труа: 64%.
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 2'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Лилль 95.6% (130)
X 4.4% (6)
Труа 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Труа
3.55
4.60
6.80
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Где смотреть матч Лилль 1:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:1 Труа

Исход игры
Лилль
95.6% (130)
Ничья
4.4% (6)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.79% (38)
Меньше
71.21% (94)
Обе команды забьют
Да
31.06% (41)
Нет
68.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
34.6% (47)
1:0 Лилль
30.9% (42)
2:1 Лилль
24.3% (33)
3:1 Лилль
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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