Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Труа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Бамба Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

45' Лилль выполняет удар от ворот.

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Жиродон Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Жиродон Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

42' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Шека получил желтую карточку от судьи

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

39' Иконе Жонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Труа

36' Джало Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Удар от ворот произведет Лилль

34' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Жиродон Джимми сейчас получил желтую

33' Судье надоело, что Сальмье Йоанн тянет время и он наказал его горчичником

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Труа

28' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Головой пробил Мандава Рейнилду , но голкипер отбил его в поле!

27' Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Труа выполняет удар от ворот.

19' Шека из команды Лилль навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

18' Труа выполняет удар от ворот.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали

16' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

9' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

8' Шека из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.

8' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Дингом Тристан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

4' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Труа выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Труа начинает с центра поля