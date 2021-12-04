Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Пьер Моруа
0:1
6' ГолДингом Тристан
22' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
33' Желтая карточкаСальмье Йоанн
33' Желтая карточкаЖиродон Джимми
41' Желтая карточкаШека
1:1
48' ГолДэвид Джонатан
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Каборе ИссаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
22'
33'
33'
41'
46'
48'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Труа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (2)
|0.59
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.24
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Язиджи Юсуф
|1
|0.06
|Джало Тьягу
|1
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Шека
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.18
|Бальде Мама
|3
|0.18
|Дингом Тристан
|2
|0.12
|Тузгар Йоанн
|2
|0.12
|Рипар Рено
|1
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.06
|Рами Адиль
|1
|0.06
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.06
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Челик Зеки
|4
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Онана Амаду
|1
|1
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Жиродон Джимми
|3
|1
|Каборе Исса
|3
|1
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
17%
3
38%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Забито
21
14
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
14%
3
21%
1-15
6
29%
2
14%
16-30
7
33%
6
43%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
1
4%
7
29%
29%
46-60
5
22%
5
21%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0
Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|26
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|12.
|Лилль
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 24
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|6.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Лилль
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|5.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|9.
|Лилль
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|13.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|14.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Труа
Исход игры
Лилль
95.6% (130)
Ничья
4.4% (6)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.79% (38)
Меньше
71.21% (94)
Обе команды забьют
Да
31.06% (41)
Нет
68.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
34.6% (47)
1:0 Лилль
30.9% (42)
2:1 Лилль
24.3% (33)
3:1 Лилль
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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