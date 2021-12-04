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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
2:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
0:1
6' Гол
Дингом Тристан
22' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
33' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
33' Желтая карточка
Жиродон Джимми
41' Желтая карточка
Шека
1:1
48' Гол
Дэвид Джонатан
58' Желтая карточка
Дингом Тристан
66' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
2:1
85' Гол в свои ворота
Жиродон Джимми
88' Желтая карточка
Онана Амаду
90'+5
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
10
Иконе
Жонатан
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
5
Дингом
Тристан
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
Лилль
4-2-3-1
Труа
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Дингом Тристан
(Тардьё Флориан)
22'
 
Н'Гессан Куаме
33'
 
Сальмье Йоанн
33'
 
Жиродон Джимми
41'
Шека
 
46'
Дэвид Джонатан
Шека
 
48'
Дэвид Джонатан
(Андре Бенжамин)
1:1
58'
 
Дингом Тристан
58'
 
Шамбос Дилан
Дингом Тристан
59'
 
Тузгар Йоанн
Бальде Мама
65'
 
Бьянкон Жулиан
Каборе Исса
66'
Йилмаз Бурак
 
69'
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
 
69'
Онана Амаду
Андре Бенжамин
 
74'
 
Коне Юссуф
Рипар Рено
74'
 
Сук Юн-Чжун
Шавалерин Ксавье
83'
Гомес Анхель
Бамба Джонатан
 
83'
Гудмундссон Габриэль
Мандава Рейнилду
 
85'
Жиродон Джимми
2:1
88'
Онана Амаду
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Труа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 11 (2) 0.65
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.24
Андре Бенжамин 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Язиджи Юсуф 1 0.06
Джало Тьягу 1 0.06
Шека 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.18
Бальде Мама 3 0.18
Дингом Тристан 2 0.12
Тузгар Йоанн 2 0.12
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Йилмаз Бурак 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 4 0
Онана Амаду 2 1
Язиджи Юсуф 3 0
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Жиродон Джимми 3 1
Каборе Исса 3 1
Бьянкон Жулиан 4 0
Сальмье Йоанн 3 0
Батлле Лоран 2 0
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Тардьё Флориан 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
17%
3
38%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Забито

22
16
16 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
3
14%
4
25%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
7
32%
6
38%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
4
16%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
7
28%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0
Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 17 13 3 1 35 - 15 42
2. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс 0:0 Заявка 17 7 6 4 29 - 22 27
6. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
7. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
8. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
9. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
11. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
12. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 0:0 Заявка 9 4 4 1 17 - 8 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
9. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
10. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
5. Ланс 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
8. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
9. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
15. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Лилль: 47%, Труа: 53%.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 48'
    Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Шанс! Иконе Жонатан из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 45'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 45%, Труа: 55%.
  • 45'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • Травма, повреждение
    45'
    Жиродон Джимми возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Жиродон Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Жиродон Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Саншеш Ренату наказан за толчок Жиродон Джимми
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Шека получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    40'
    Саншеш Ренату из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
  • 40'
    Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • 39'
    Иконе Жонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 39'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 36'
    Джало Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    36'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 35'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Жиродон Джимми ошибается в защите.
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 38%, Труа: 62%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 34'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бальде Мама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    33'
    Рефери не любит споров - именно за это Жиродон Джимми сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    33'
    Судье надоело, что Сальмье Йоанн тянет время и он наказал его горчичником
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 41%, Труа: 59%.
  • 30'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Жиродон Джимми из команды Труа делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Саншеш Ренату из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
  • 28'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 28'
    Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Головой пробил Мандава Рейнилду, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    27'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Фонте Жозе наказан за толчок Дингом Тристан
  • 24'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 24'
    Дингом Тристан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    22'
    Н'Гессан Куаме получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 21'
    Лилль начинает контратаку
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дингом Тристан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 42%, Труа: 58%.
  • 19'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Шека из команды Лилль навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дингом Тристан задерживает мяч рукой
  • Травма, повреждение
    18'
    Иконе Жонатан возвращается на поле.
  • 18'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саншеш Ренату мяча так и не получил
  • 16'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 39%, Труа: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Рипар Рено наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 14'
    Тардьё Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Джало Тьягу из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Труа делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Каборе Исса
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 44%, Труа: 56%.
  • 10'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 9'
    Бальде Мама из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Бальде Мама из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Шека из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 8'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Труа контролирует мяч.
  • 6'
    Тардьё Флориан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дингом Тристан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • Угловой
    6'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
  • 5'
    Рипар Рено из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Труа пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 36%, Труа: 64%.
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 2'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Лилль 95.6% (130)
X 4.4% (6)
Труа 0% (0)
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Прогнозы на матч Лилль 2:1 Труа

Исход игры
Лилль
95.6% (130)
Ничья
4.4% (6)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.79% (38)
Меньше
71.21% (94)
Обе команды забьют
Да
31.06% (41)
Нет
68.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
34.6% (47)
1:0 Лилль
30.9% (42)
2:1 Лилль
24.3% (33)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Лилль
2.9% (4)
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