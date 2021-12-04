11:1 - такова статистика по подачам с флангом в этом матче. Большое игровое преимущество у "Ланса" в первом тайме.

Месси пасовал на Икарди, но получилось в противоход. Не поняли друг друга сейчас аргентинские нападающие.

Франковски с левого фланга сместился в центр, после чего пробивал по воротам метров с 26, метя в дальний верхний угол, но промах получился.

Хакими впервые подключился в атаку по правому флангу, отпасовал в штрафную площадку на Икарди, который из-под защитника пробивал в ближний угол - Лека парировал на угловой.

ОПАСНО! После розыгрыша углового Месси выполнил отличный диагональный навес, и из пределов вратарской площади головой пробивал Икарди, но в створ ворот не попал.

33' С левого фланга очередной угловой на ближнюю штангу подали "кроваво-золотые", и мяч был отбит. С подбора с ходу пробивал Франковски, но серьёзно промахнулся.

32' С левого фланга теперь передача прошла в район 11-метровой отметки на Какута, но тому пришлось бить из-под себя, из-за чего выстрел получился слабым, и Навас поймал мяч.

31' ОПАСНО! После навеса с фланга защитники гостей недалеко отбили мяч, и с подбора с 17-ти метров палил по воротам Дукуре, но Навас парировал мяч перед собой, после чего вратаря подстраховали защитники.

30' В контратаке Икарди заработал на левом фланге первый угловой для "ПСЖ". Подача от ди Марии следовала в район линии вратарской площади, но там у кого-то из парижан удар со "второго этажа" не получился.

29' Верратти в центральной зоне грубовато врезал по ногам Мюинга. Болельщики на трибунах требовали предъявить жёлтую карточку нарушителя, но главный арбитр не стал этого делать.

28' Мюинга на скорости врывался на левый край штрафной площади, откуда пробивал низом на силу, но Навас успел сложиться, после чего со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

27' А подающий не меняется. С правого фланга с углового снова пошла низка подача на ближний угол вратарской площади, откуда последовал бесперспективный удар на трибуны.

26' С правого фланга теперь неудачно подали угловой подопечные Франка Хайзе. Может пора поменять подающего?

25' Хорошо со стандарта пробивал Клаусс, и Навас с трудом парировал мяч, который ударился перед ним о газон.

24' Штрафной удар заработали "кроваво-золотые" метрах в 30-ти от ворот соперника. Футболисты и болельщики "Ланса" недовольны свистком, ведь они продолжали атаку.

23' Снова "Ланс" пытается прибавить в движении после некоторой пазуы. Будут сегодня хозяева поля искать шансы для победы - в этом можно не сомневаться.

22' Длинный заброс налево прошёл на Франковски, который сбросил мяч на Фофана, который пробивал с угла штрафной площади из-под защитника, но прямо в Наваса полетел мяч, и костариканский вратарь намертво поймал игровой снаряд.

21' Снова очень неудачно подали угловой на ближнюю дистанцию подопечные Франка Хайзе. Надо пытаться чуть более высоко мяч поднимать.

20' Ответную атаку хозяева поля провели правым флангом, откуда подача в штрафную площадку следовала - защитники гостей из Парижа отбили мяч на угловой.

19' ОПАСНО! Снова Месси по центру протащил мяч, и сейчас пробивал с 20-ти метров в правый нижний угол - Лека только взглядом провожал мяч, но штанга спасла "Ланс".

18' Фофана получил повреждение в одном из единоборств, и впервые в этом матче арбитр пришлось приглашать на поле медиков.

17' Наконец, Месси провёл дриблинг через центральную ось к чужой штрафной площади, после чего пытался "черпачком" забросить мяч на ди Марию на правый край, но защитник до мяча добрался, головой сбросив игровой снаряд на вратаря.

16' Совсем нет работы у Лека. Упорно не хотят обострять игры футболисты "ПСЖ", продолжая унылую возню в центральной зоне.

15' Посвистывают болельщики на трибунах во время затяжных перепасовок футболистов "ПСЖ" поперёк поля.

14' Интересно, что по владению мячом статистика показывает минимальное преимущество "ПСЖ" (49 на 51). Но подавляющее большинство распасовок парижане проводят на своей трети поля.

13' Мбаппе пока что скучает в запасе. Очень непривычно видеть эту звезду на скамейке запасных.

12' Наконец, выбрались на чужую половину поля гости. Об обострении игры в атаке пока говорить рано, но хотя бы игра выравниваться начинает.

11' Угловой на правом фланге заработали "кроваво-золотые". Подача следовала на ближнюю штангу, где Медина в борьбе неудачно принял мяч, и мяч от него срикошетил за лицевую линию.

10' Клаусс по правому краю ворвался в штрафную площадку соперника, и на силу палил по воротам, но мяч улетел высоковато над воротами.

9' Никак не могут парижане выйти со своей половины поля. Продолжает "Ланс" работать в активно прессинге, заставляя оппонентов ошибаться при передачах.

8' Франковски с левого фланга теперь пытался за счёт дриблинга прорваться в штрафную площадку, но не купился на ложное движение Хакими, который чисто отобрал мяч у поляка.

7' С правого фланга прострельная передача разрезала штрафную площадь гостей, но замкнуть этот пас никому из атакующих игроков не удалось.

6' Парижане не намерены ввязываться в открытый футбол с первых минут. Команда Маурисио Почеттино будет просто ждать, пока соперники набегаются.

5' Франковски снова пытался прострелить с левого фланга в штрафную площадь гостей, но попытка была блокирована.

4' Левым краем свою первую атаку провели хозяева поля, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на месте центральные защитники "ПСЖ".

3' Отличная атмосфера на стадионе "Боллар-Делелис". На трибунах яблоку негде упасть. Местная публика ждёт победы над парижанами, как в прошлом году.

2' Сумбурная игра сразу пошла на поле. «Ланс», конечно, заряжен на битву максимально, поэтому работает в яростном высоком прессинге.