Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Боллар-Делелис
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Ланс
ПСЖ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.24
|Саид Уэсли
|4
|0.24
|Фофана Секо
|4
|0.24
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.24
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.18
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.18
|Клаусс Жонатан
|2
|0.12
|Какута Гаэль
|2
|0.12
|Банза Симон
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.47
|Ди Мария Анхель
|3
|0.18
|Неймар
|3 (1)
|0.18
|Эррера Андер
|3
|0.18
|Хакими Ашраф
|3
|0.18
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.18
|Икарди Мауро
|3
|0.18
|Маркиньос Маркос
|3
|0.18
|Дракслер Юлиан
|2
|0.12
|Месси Лионель
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Медина Факундо
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|4
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Пропущено
15
7
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
28
34
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
11%
4
12%
1-15
4
14%
8
24%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
5
18%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
22
16
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
8
36%
5
31%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0
Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 15
|42
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 22
|27
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|8.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|9.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|11.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|10.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|15.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 0:0 ПСЖ
Исход игры
Ланс
1.9% (3)
Ничья
5.8% (9)
ПСЖ
92.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
79.26% (107)
Меньше
20.74% (28)
Обе команды забьют
Да
77.04% (104)
Нет
22.96% (31)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.4% (75)
1:3 ПСЖ
10.3% (16)
0:2 ПСЖ
8.4% (13)
0:1 ПСЖ
5.8% (9)
0:3 ПСЖ
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Ланс
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!