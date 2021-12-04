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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
ПСЖ
0' 38'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
8
Паредес
Леандро
15
Данилу
Перейра
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
9
Икарди
Мауро
11
Ди
Мария
Анхель
Ланс
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Ланс
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.24
Саид Уэсли 4 0.24
Фофана Секо 4 0.24
Мюинга Арно 4 (1) 0.24
Сотока Флориан 3 (2) 0.18
Ганаго Игнатиус 3 0.18
Клаусс Жонатан 2 0.12
Какута Гаэль 2 0.12
Банза Симон 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.47
Ди Мария Анхель 3 0.18
Неймар 3 (1) 0.18
Эррера Андер 3 0.18
Хакими Ашраф 3 0.18
Гуэйе Идрисса 3 0.18
Икарди Мауро 3 0.18
Маркиньос Маркос 3 0.18
Дракслер Юлиан 2 0.12
Месси Лионель 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Медина Факундо 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Айдара Массадио 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

28
34
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
11%
4
12%
1-15
4
14%
8
24%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
5
18%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

22
16
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
8
36%
5
31%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0
Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 17 13 3 1 35 - 15 42
2. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс 0:0 Заявка 17 7 6 4 29 - 22 27
6. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
7. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
8. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
9. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
11. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
12. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 0:0 Заявка 9 4 4 1 17 - 8 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
9. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
10. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
5. Ланс 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
8. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
9. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
15. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! После розыгрыша углового Месси выполнил отличный диагональный навес, и из пределов вратарской площади головой пробивал Икарди, но в створ ворот не попал.
  • Опасный момент
    37'
    Хакими впервые подключился в атаку по правому флангу, отпасовал в штрафную площадку на Икарди, который из-под защитника пробивал в ближний угол - Лека парировал на угловой.
  • Опасный момент
    36'
    Франковски с левого фланга сместился в центр, после чего пробивал по воротам метров с 26, метя в дальний верхний угол, но промах получился.
  • 35'
    Месси пасовал на Икарди, но получилось в противоход. Не поняли друг друга сейчас аргентинские нападающие.
  • 34'
    11:1 - такова статистика по подачам с флангом в этом матче. Большое игровое преимущество у "Ланса" в первом тайме.
  • Угловой
    33'
    С левого фланга очередной угловой на ближнюю штангу подали "кроваво-золотые", и мяч был отбит. С подбора с ходу пробивал Франковски, но серьёзно промахнулся.
  • Опасный момент
    32'
    С левого фланга теперь передача прошла в район 11-метровой отметки на Какута, но тому пришлось бить из-под себя, из-за чего выстрел получился слабым, и Навас поймал мяч.
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! После навеса с фланга защитники гостей недалеко отбили мяч, и с подбора с 17-ти метров палил по воротам Дукуре, но Навас парировал мяч перед собой, после чего вратаря подстраховали защитники.
  • Угловой
    30'
    В контратаке Икарди заработал на левом фланге первый угловой для "ПСЖ". Подача от ди Марии следовала в район линии вратарской площади, но там у кого-то из парижан удар со "второго этажа" не получился.
  • Фол, нарушение
    29'
    Верратти в центральной зоне грубовато врезал по ногам Мюинга. Болельщики на трибунах требовали предъявить жёлтую карточку нарушителя, но главный арбитр не стал этого делать.
  • Опасный момент
    28'
    Мюинга на скорости врывался на левый край штрафной площади, откуда пробивал низом на силу, но Навас успел сложиться, после чего со второй попытки зафиксировал мяч в руках.
  • Угловой
    27'
    А подающий не меняется. С правого фланга с углового снова пошла низка подача на ближний угол вратарской площади, откуда последовал бесперспективный удар на трибуны.
  • Угловой
    26'
    С правого фланга теперь неудачно подали угловой подопечные Франка Хайзе. Может пора поменять подающего?
  • Опасный момент
    25'
    Хорошо со стандарта пробивал Клаусс, и Навас с трудом парировал мяч, который ударился перед ним о газон.
  • Фол, нарушение
    24'
    Штрафной удар заработали "кроваво-золотые" метрах в 30-ти от ворот соперника. Футболисты и болельщики "Ланса" недовольны свистком, ведь они продолжали атаку.
  • 23'
    Снова "Ланс" пытается прибавить в движении после некоторой пазуы. Будут сегодня хозяева поля искать шансы для победы - в этом можно не сомневаться.
  • Опасный момент
    22'
    Длинный заброс налево прошёл на Франковски, который сбросил мяч на Фофана, который пробивал с угла штрафной площади из-под защитника, но прямо в Наваса полетел мяч, и костариканский вратарь намертво поймал игровой снаряд.
  • 21'
    Снова очень неудачно подали угловой на ближнюю дистанцию подопечные Франка Хайзе. Надо пытаться чуть более высоко мяч поднимать.
  • Угловой
    20'
    Ответную атаку хозяева поля провели правым флангом, откуда подача в штрафную площадку следовала - защитники гостей из Парижа отбили мяч на угловой.
  • Штанга
    19'
    ОПАСНО! Снова Месси по центру протащил мяч, и сейчас пробивал с 20-ти метров в правый нижний угол - Лека только взглядом провожал мяч, но штанга спасла "Ланс".
  • Травма, повреждение
    18'
    Фофана получил повреждение в одном из единоборств, и впервые в этом матче арбитр пришлось приглашать на поле медиков.
  • 17'
    Наконец, Месси провёл дриблинг через центральную ось к чужой штрафной площади, после чего пытался "черпачком" забросить мяч на ди Марию на правый край, но защитник до мяча добрался, головой сбросив игровой снаряд на вратаря.
  • 16'
    Совсем нет работы у Лека. Упорно не хотят обострять игры футболисты "ПСЖ", продолжая унылую возню в центральной зоне.
  • 15'
    Посвистывают болельщики на трибунах во время затяжных перепасовок футболистов "ПСЖ" поперёк поля.
  • 14'
    Интересно, что по владению мячом статистика показывает минимальное преимущество "ПСЖ" (49 на 51). Но подавляющее большинство распасовок парижане проводят на своей трети поля.
  • 13'
    Мбаппе пока что скучает в запасе. Очень непривычно видеть эту звезду на скамейке запасных.
  • 12'
    Наконец, выбрались на чужую половину поля гости. Об обострении игры в атаке пока говорить рано, но хотя бы игра выравниваться начинает.
  • Угловой
    11'
    Угловой на правом фланге заработали "кроваво-золотые". Подача следовала на ближнюю штангу, где Медина в борьбе неудачно принял мяч, и мяч от него срикошетил за лицевую линию.
  • Опасный момент
    10'
    Клаусс по правому краю ворвался в штрафную площадку соперника, и на силу палил по воротам, но мяч улетел высоковато над воротами.
  • 9'
    Никак не могут парижане выйти со своей половины поля. Продолжает "Ланс" работать в активно прессинге, заставляя оппонентов ошибаться при передачах.
  • 8'
    Франковски с левого фланга теперь пытался за счёт дриблинга прорваться в штрафную площадку, но не купился на ложное движение Хакими, который чисто отобрал мяч у поляка.
  • Опасный момент
    7'
    С правого фланга прострельная передача разрезала штрафную площадь гостей, но замкнуть этот пас никому из атакующих игроков не удалось.
  • 6'
    Парижане не намерены ввязываться в открытый футбол с первых минут. Команда Маурисио Почеттино будет просто ждать, пока соперники набегаются.
  • 5'
    Франковски снова пытался прострелить с левого фланга в штрафную площадь гостей, но попытка была блокирована.
  • 4'
    Левым краем свою первую атаку провели хозяева поля, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на месте центральные защитники "ПСЖ".
  • 3'
    Отличная атмосфера на стадионе "Боллар-Делелис". На трибунах яблоку негде упасть. Местная публика ждёт победы над парижанами, как в прошлом году.
  • 2'
    Сумбурная игра сразу пошла на поле. «Ланс», конечно, заряжен на битву максимально, поэтому работает в яростном высоком прессинге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ланс 0:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 ПСЖ

Исход игры
Ланс
1.9% (3)
Ничья
5.8% (9)
ПСЖ
92.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
79.26% (107)
Меньше
20.74% (28)
Обе команды забьют
Да
77.04% (104)
Нет
22.96% (31)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.4% (75)
1:3 ПСЖ
10.3% (16)
0:2 ПСЖ
8.4% (13)
0:1 ПСЖ
5.8% (9)
0:3 ПСЖ
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Ланс
1.3% (2)
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