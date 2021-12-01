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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Ланс
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.25
Саид Уэсли 4 0.25
Фофана Секо 4 0.25
Мюинга Арно 4 (1) 0.25
Сотока Флориан 3 (2) 0.19
Ганаго Игнатиус 3 0.19
Клаусс Жонатан 2 0.13
Какута Гаэль 2 0.13
Банза Симон 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.5
Ди Мария Анхель 3 0.19
Неймар 3 (1) 0.19
Эррера Андер 3 0.19
Хакими Ашраф 3 0.19
Гуэйе Идрисса 3 0.19
Икарди Мауро 3 0.19
Маркиньос Маркос 3 0.19
Дракслер Юлиан 2 0.13
Месси Лионель 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Медина Факундо 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Айдара Массадио 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

28
34
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
11%
4
12%
1-15
4
14%
8
24%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
5
18%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

22
16
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
8
36%
5
31%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0
Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ланс 0% (0)
    X 8.1% (3)
    ПСЖ 91.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    ПСЖ
    5.50
    4.50
    1.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ланс - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Ланс - ПСЖ

    Исход игры
    Ланс
    0% (0)
    Ничья
    8.1% (3)
    ПСЖ
    91.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.53% (25)
    Меньше
    26.47% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    40.5% (15)
    1:3 ПСЖ
    16.2% (6)
    0:1 ПСЖ
    10.8% (4)
    0:2 ПСЖ
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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