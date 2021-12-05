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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1500
Ян
0'
1:0
23' Гол
Кюльветтер Кристиан
42' Красная карточка
Отто Давид
45' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
52' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
73' Желтая карточка
Буш Марнон
2:0
77' Гол
Лайпертц Роберт
3:0
90' Гол
Шёппнер Ян
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
24
Кюльветтер
Кристиан
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
11
Фабер
Конрад
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
14
Отто
Давид
Хайденхайм
4-1-2-1-2
Ян
4-2-2-2

История личных встреч

Хайденхайм
Ян

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
К
2:5
Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
2:1
Б3
2:2
Б3
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 4 0.25
Кляйндинст Тим 4 0.25
Мор Тобиас 3 (1) 0.19
Хюсинг Оливер 2 0.13
Кюльветтер Кристиан 2 0.13
Майнка Патрик 1 0.06
Шёппнер Ян 1 0.06
Шмидт Патрик II 1 0.06
Шиммер Штефан 1 0.06
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 5 (1) 0.31
Сингх Сарприт 4 0.25
Бесте Ян-Никлас 3 0.19
Гимбер Бенедикт 3 0.19
Макридис Хараламбос 3 0.19
Отто Давид 2 0.13
Альберс Андреас 2 (1) 0.13
Калисканер Каан 2 0.13
Звартс Йоэл 2 0.13
Бухальфа Карло 2 0.13
Векессер Эрик 1 0.06
Саллер Бенедикт 1 0.06
Брайткройц Стив 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Мор Тобиас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Сингх Сарприт 4 0
Саллер Бенедикт 3 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Бухальфа Карло 3 0
Отто Давид 1 1
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
63%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
38%
2
9%
61-75
3
38%
7
32%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
5
50%
6
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

21
32
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
4
19%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
10
48%
7
22%
76-90

Пропущено

18
24
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
10
56%
7
29%
29%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1
Ян
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3
Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 16 8 4 4 33 - 23 28
4. Нюрнберг Заявка 16 7 6 3 23 - 16 27
5. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
6. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
7. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
8. Шальке 04 Заявка 16 8 2 6 29 - 21 26
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
12. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
13. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
14. Ганновер 96 Заявка 16 4 5 7 11 - 22 17
15. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
6. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
7. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
8. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
13. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Отто Давид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кюльветтер Кристиан бьет в цель!
  • 5'
    Гейпль Андреас уходит с поля. Бурнич Дженис выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хайденхайм 3:0 Ян онлайн


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