Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Войт-Арена Зрители: 1500
1:0
23' ГолКюльветтер Кристиан
42' Красная карточкаОтто Давид
45' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
52' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
73' Желтая карточкаБуш Марнон
2:0
77' ГолЛайпертц Роберт
3:0
90' ГолШёппнер Ян
29
Мор
Тобиас
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
11
Фабер
Конрад
14
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
23'
42'
45'
73'
77'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Хайденхайм
Ян
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|4
|0.25
|Кляйндинст Тим
|4
|0.25
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.19
|Хюсинг Оливер
|2
|0.13
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.13
|Майнка Патрик
|1
|0.06
|Шёппнер Ян
|1
|0.06
|Шмидт Патрик II
|1
|0.06
|Шиммер Штефан
|1
|0.06
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.31
|Сингх Сарприт
|4
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.19
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.19
|Макридис Хараламбос
|3
|0.19
|Отто Давид
|2
|0.13
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.13
|Калисканер Каан
|2
|0.13
|Звартс Йоэл
|2
|0.13
|Бухальфа Карло
|2
|0.13
|Векессер Эрик
|1
|0.06
|Саллер Бенедикт
|1
|0.06
|Брайткройц Стив
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Сингх Сарприт
|4
|0
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Бухальфа Карло
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Векессер Эрик
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
63%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
8
22
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
38%
2
9%
61-75
3
38%
7
32%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
5
50%
6
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Забито
21
32
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
4
19%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
10
48%
7
22%
76-90
Пропущено
18
24
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
10
56%
7
29%
29%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1
Ян
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3
Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 23
|28
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 16
|27
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|6.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 21
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|13.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 22
|17
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|13.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4