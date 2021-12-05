Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

69' Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!

64' Шретер Моррис получил желтую карточку от судьи

60' Каде Юлиус уходит с поля. [player2] выходит вместо него

55' Г О О О О Л - Ransford Koenigsdoerffer бьет в цель!

53' Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!

47' Г О О О О Л - Ransford Koenigsdoerffer бьет в цель!