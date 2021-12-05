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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
3:1
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
15' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
32' Желтая карточка
Чой Кён-Рок
1:0
47' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
53' Гол
Шлойзенер Фабиан
2:1
55' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
61' Вторая желтая карточка
Чой Кён-Рок
64' Желтая карточка
Шретер Моррис
3:1
69' Гол
Дафернер Кристоф
90'+5
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
15
Лёв
Крис
3
Акото
Михаэль
5
Штарк
Янник
17
Шретер
Моррис
30
Каде
Юлиус
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
25
Боррьелло
Брендон
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
33
Хофманн
Филипп
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Динамо Дрезден
Карлсруэ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
4:2
Б2
3:4
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 8 (1) 0.5
Мершель Хайнц 3 0.19
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.13
Шретер Моррис 1 0.06
Влачодимос Панайотис 1 0.06
Книппинг Тим 1 0.06
Май Себастиан 1 0.06
Лёв Крис 1 0.06
Каде Юлиус 1 0.06
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.5
Шлойзенер Фабиан 4 0.25
Ванитцек Марвин 4 0.25
Чой Кён-Рок 4 0.25
Тиеде Марко 1 0.06
Гордон Даниэль 1 0.06
Юнг Себастьян 1 0.06
Кобальд Кристоф 1 0.06
Котер Доминик 1 0.06
Батмаз Малик 1 0.06
Хайзе Филип 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккер Робин 3 1
Золльбауэр Михаэль 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Май Себастиан 1 0
Шретер Моррис 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Хофманн Филипп 4 0
Кобальд Кристоф 4 0
Брайтхаупт Тим 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
7
64%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
3
43%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
25%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
30%
76-90

Забито

19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
5%
5
17%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
6
32%
3
10%
46-60
7
37%
3
10%
61-75
1
5%
8
28%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
23%
2
10%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
2
9%
8
38%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 16 8 4 4 33 - 23 28
4. Нюрнберг Заявка 16 7 6 3 23 - 16 27
5. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
6. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
7. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
8. Шальке 04 Заявка 16 8 2 6 29 - 21 26
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
12. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
13. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
14. Ганновер 96 Заявка 16 4 5 7 11 - 22 17
15. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
6. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
7. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
8. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
13. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Чой Кён-Рок получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Брайтхаупт Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Дрезден 3:1 Карлсруэ онлайн


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