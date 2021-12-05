Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
15' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
32' Желтая карточкаЧой Кён-Рок
1:0
47' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
53' ГолШлойзенер Фабиан
2:1
55' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
61' Вторая желтая карточкаЧой Кён-Рок
64' Желтая карточкаШретер Моррис
3:1
69' ГолДафернер Кристоф
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
Ход матча
15'
32'
47'
53'
1:1
55'
61'
64'
69'
3:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Динамо Дрезден
Карлсруэ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|8 (1)
|0.5
|Мершель Хайнц
|3
|0.19
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.13
|Шретер Моррис
|1
|0.06
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.06
|Книппинг Тим
|1
|0.06
|Май Себастиан
|1
|0.06
|Лёв Крис
|1
|0.06
|Каде Юлиус
|1
|0.06
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.5
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.25
|Ванитцек Марвин
|4
|0.25
|Чой Кён-Рок
|4
|0.25
|Тиеде Марко
|1
|0.06
|Гордон Даниэль
|1
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.06
|Кобальд Кристоф
|1
|0.06
|Котер Доминик
|1
|0.06
|Батмаз Малик
|1
|0.06
|Хайзе Филип
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккер Робин
|3
|1
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Шретер Моррис
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|4
|0
|Брайтхаупт Тим
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
7
64%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
3
43%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
25%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
30%
76-90
Забито
19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
5%
5
17%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
6
32%
3
10%
46-60
7
37%
3
10%
61-75
1
5%
8
28%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
23%
2
10%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
2
9%
8
38%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 23
|28
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 16
|27
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|6.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 21
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|13.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 22
|17
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|13.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4