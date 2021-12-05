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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22500
Гамбург
0'
1:0
14' Гол
Майна Линтон
28' Желтая карточка
Мефферт Йонас
82' Желтая карточка
Хайер Моритц
89' Желтая карточка
Хансен Мартин
90' Желтая карточка
Штольце Себастьян
90'+8
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Крайнц
Лука
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
20
Окс
Филипп
11
Майна
Линтон
17
Хинтерзеер
Лукас
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
2
Гиамера
Ян
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
Ганновер 96
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ганновер 96
Гамбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.25
Майна Линтон 2 0.13
Эрнст Себастьян 1 0.06
Кайзер Доминик 1 0.06
Дукш Марвин 1 0.06
Вайдандт Хендрик 1 0.06
Муслия Флоран 1 0.06
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.38
Хайер Моритц 5 0.31
Киттель Сонни 4 (2) 0.25
Джатта Бейкери 2 0.13
Рейс Людовит 2 0.13
Алиду Фариде 2 0.13
Шонлау Себастьян 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Сухонен Ансси 1 0.06
Кинсомби Давид 1 (1) 0.06
Дойл Томми 1 0.06
Мефферт Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 1
Эрнст Себастьян 5 0
Дукш Марвин 3 0
Ондуа Гаэль 3 0
Дем Янник 3 0
Хульт Никлас 2 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Хансен Мартин 1 0
Франке Марсель 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Мефферт Йонас 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
6
46%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
15%
6
23%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
7
27%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
31%
8
31%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
5%
3
17%
1-15
6
30%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 16 8 4 4 33 - 23 28
4. Нюрнберг Заявка 16 7 6 3 23 - 16 27
5. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
6. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
7. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
8. Шальке 04 Заявка 16 8 2 6 29 - 21 26
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
12. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
13. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
14. Ганновер 96 Заявка 16 4 5 7 11 - 22 17
15. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
6. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
7. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
8. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
13. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Майна Линтон бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 1:0 Гамбург онлайн


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