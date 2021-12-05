Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 22500
1:0
14' ГолМайна Линтон
28' Желтая карточкаМефферт Йонас
82' Желтая карточкаХайер Моритц
89' Желтая карточкаХансен Мартин
90' Желтая карточкаШтольце Себастьян
21
Муроя
Сэй
23
Крайнц
Лука
29
Ондуа
Гаэль
20
Окс
Филипп
11
Майна
Линтон
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
14'
1:0
28'
82'
86'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 6
-
34 Владение мячом, % 66
История личных встреч
Ганновер 96
Гамбург
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.25
|Майна Линтон
|2
|0.13
|Эрнст Себастьян
|1
|0.06
|Кайзер Доминик
|1
|0.06
|Дукш Марвин
|1
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.06
|Муслия Флоран
|1
|0.06
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.38
|Хайер Моритц
|5
|0.31
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.25
|Джатта Бейкери
|2
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.13
|Алиду Фариде
|2
|0.13
|Шонлау Себастьян
|1
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.06
|Сухонен Ансси
|1
|0.06
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.06
|Дойл Томми
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
6
46%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
15%
6
23%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
7
27%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
31%
8
31%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
5%
3
17%
1-15
6
30%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 23
|28
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 16
|27
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|6.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 21
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|13.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 22
|17
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|13.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4