Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Дарида Владимир пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

41' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Забив гол, Герта сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

40' Г О О О О Л - Йоветич Стеван забивает с правой ноги!

40' Отличные скиллы показывает Йоветич Стеван , обводя своих соперников

39' Ито Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Герта отменен из-за положения "вне игры".

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

30' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

29' Игрок Бельфодиль Исхак из команды Герта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан , обводя своих соперников

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Александр Шволов не дал случится голу! Мармуш Омар должен был забивать, но Александр Шволов сделал отличный сейв

22' Отличные скиллы показывает Мармуш Омар , обводя своих соперников

22' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Игра в одни ворота сейчас. Штуттгарт доминирует и владеет мячом

19' Г О О О О Л - Фёрстер Филипп забивает с левой ноги!

18' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Команда Штуттгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с правой ноги!

15' ШАНС! Мармуш Омар вышел один на один с голкипером...

15' Антон Вальдемар разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Флориан Мюллер не удержал его в руках.

4' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

2' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штуттгарт начинает с центра поля