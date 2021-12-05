Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Боатенг Кевин-Принс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Мармуш Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Герта

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бельфодиль Исхак пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Фёрстер Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Плохо сыграл Ито Хироки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Йоветич Стеван из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Г О О О О Л - Йоветич Стеван забивает с правой ноги!

76' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Штрафной исполнил Йоветич Стеван , после его удара Флориан Мюллер сделал классный сейв. Угловой

71' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Герта

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Эккеленкамп Юрген нанес удар головой, но Флориан Мюллер спокойно отбил мяч.

64' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Бельфодиль Исхак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Дарида Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Маолида Мизиан нанес удар, мяч был парирован, но Флориан Мюллер не удержал его в руках.

56' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Герта выполняет удар от ворот.

53' Отличные скиллы показывает Мармуш Омар , обводя своих соперников

52' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

50' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Пекарик Петер не смог попасть в створ ударом издали