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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 395
Герта
0'
1:0
15' Гол
Мармуш Омар
2:0
19' Гол
Фёрстер Филипп
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Бельфодиль Исхак
2:1
40' Гол
Йоветич Стеван
2:2
76' Гол
Йоветич Стеван
90' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
90'+4
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
30
Массимо
Роберто
20
Фёрстер
Филипп
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
18
Аль-Гаддиуи
Хамади
17
Мармуш
Омар
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
11
Маолида
Мизиан
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
Штуттгарт
3-5-2
Герта
4-4-2

Ход матча

15'
Мармуш Омар
(Антон Вальдемар)
1:0
19'
Фёрстер Филипп
(Аль-Гаддиуи Хамади)
2:0
34'
 
Бельфодиль Исхак
40'
2:1
Йоветич Стеван
(Торунарига Джордан)
46'
Alexis Tibidi
Массимо Роберто
 
63'
 
Эккеленкамп Юрген
Маолида Мизиан
63'
Мвумпа Силас
Аль-Гаддиуи Хамади
 
72'
 
Боатенг Кевин-Принс
Рихтер Марко
72'
 
Штарк Никлас
Торунарига Джордан
75'
Каразор Атакан
Мангаля Орель
 
76'
2:2
Йоветич Стеван
(Бельфодиль Исхак)
85'
 
Пёнтек Кшиштоф
Бельфодиль Исхак
90'
 
Боатенг Кевин-Принс

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Штуттгарт
Герта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.21
Мавропанос Константинос 3 0.21
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.14
Мармуш Омар 2 0.14
Массимо Роберто 2 0.14
Соса Борна 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Фёрстер Филипп 1 0.07
Ито Хироки 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Фюрих Крис 1 0.07
Фагир Вахид 1 0.07
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 4 0.29
Рихтер Марко 3 0.21
Сердар Суат 2 0.14
Эккеленкамп Юрген 2 0.14
Пёнтек Кшиштоф 1 0.07
Маолида Мизиан 1 0.07
Лукебакио Доди 1 (1) 0.07
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 5 0
Каразор Атакан 3 1
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Климович Матео 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 3 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

13
22
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
5
63%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Пропущено

25
30
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
12%
3
10%
1-15
4
16%
6
20%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
6
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2
Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0
Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 45 - 15 34
2. Боруссия Д Заявка 14 10 0 4 35 - 22 30
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург 6:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
6. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
12. Боруссия М 0:6 Заявка 14 5 3 6 18 - 24 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
16. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М 0:6 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург 6:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург 6:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М 0:6 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Штуттгарт 67.6% (92)
X 26.5% (36)
Герта 5.9% (8)
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Где смотреть матч Штуттгарт 2:2 Герта онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 2:2 Герта

Исход игры
Штуттгарт
67.6% (92)
Ничья
26.5% (36)
Герта
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
43.4% (59)
1:1 Ничья
19.9% (27)
1:0 Штуттгарт
15.4% (21)
2:0 Штуттгарт
6.6% (9)
1:2 Герта
5.1% (7)
2:2 Ничья
5.1% (7)
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