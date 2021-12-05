Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 395
1:0
15' ГолМармуш Омар
2:0
19' ГолФёрстер Филипп
34' Undefined phrase: football_event_Бельфодиль Исхак
2:1
40' ГолЙоветич Стеван
2:2
76' ГолЙоветич Стеван
90' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
17
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
19'
34'
40'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Штуттгарт
Герта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.21
|Мавропанос Константинос
|3
|0.21
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.14
|Мармуш Омар
|2
|0.14
|Массимо Роберто
|2
|0.14
|Соса Борна
|1
|0.07
|Эндо Ватару
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Фёрстер Филипп
|1
|0.07
|Ито Хироки
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Фюрих Крис
|1
|0.07
|Фагир Вахид
|1
|0.07
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|4
|0.29
|Рихтер Марко
|3
|0.21
|Сердар Суат
|2
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.14
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.07
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.07
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|5
|0
|Каразор Атакан
|3
|1
|Антон Вальдемар
|2
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|4
|0
|Дарида Владимир
|3
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
13
22
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
5
23%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
5
63%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Пропущено
25
30
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
12%
3
10%
1-15
4
16%
6
20%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
6
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2
Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0
Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|45 - 15
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|35 - 22
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 13
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|12.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 29
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Штуттгарт 2:2 Герта
Исход игры
Штуттгарт
67.6% (92)
Ничья
26.5% (36)
Герта
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
43.4% (59)
1:1 Ничья
19.9% (27)
1:0 Штуттгарт
15.4% (21)
2:0 Штуттгарт
6.6% (9)
1:2 Герта
5.1% (7)
2:2 Ничья
5.1% (7)
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