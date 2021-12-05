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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
0:6
Второй тайм: 65'

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
2' Гол
Эггештайн Максимилиан
0:2
5' Гол
Шаде Кевин
0:3
12' Гол
Линхарт Филипп
15' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
0:4
19' Гол
Хёфлер Николас
24' Желтая карточка
Коне Куадио
0:5
25' Гол
Хёлер Лукас
0:6
37' Гол
Шлоттербек Нико
44' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
65'
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
29
Скалли
Джозеф
23
Хофманн
Йонас
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
Боруссия М
3-4-1-2
Фрайбург
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Эггештайн Максимилиан
(Шаде Кевин)
5'
0:2
Шаде Кевин
(Гюнтер Кристиан)
12'
0:3
Линхарт Филипп
15'
Бенсебаини Рами
 
19'
0:4
Хёфлер Николас
(Грифо Винченцо)
24'
Коне Куадио
 
25'
0:5
Хёлер Лукас
(Хёфлер Николас)
29'
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
 
29'
Эмболо Брель
Плеа Алассан
 
37'
0:6
Шлоттербек Нико
(Грифо Винченцо)
44'
 
Демирович Эрмедин
61'
 
Шаллаи Роланд
Шаде Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Фрайбург

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.5
Плеа Алассан 3 0.21
Штиндль Ларс 2 0.14
Закария Денис 2 0.14
Нойхаус Флориан 2 0.14
Эмболо Брель 1 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 4 0.29
Линхарт Филипп 4 0.29
Грифо Винченцо 3 (2) 0.21
Чон У-Ён 3 0.21
Хёфлер Николас 2 0.14
Эггештайн Максимилиан 1 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Петерсен Нильс 1 0.07
Кюблер Лукас 1 0.07
Хаберер Яник 1 0.07
Шлоттербек Нико 1 0.07
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 4 0
Закария Денис 4 0
Коне Куадио 4 0
Бейер Луис 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90

Забито

19
18
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
32%
4
22%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
3
17%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
6
43%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
41%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1
Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 45 - 15 34
2. Боруссия Д Заявка 14 10 0 4 35 - 22 30
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург 6:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
6. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
12. Боруссия М 0:6 Заявка 14 5 3 6 18 - 24 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
16. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М 0:6 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург 6:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург 6:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М 0:6 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Боруссия М 79.6% (109)
X 13.9% (19)
Фрайбург 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Фрайбург
67.00
4.00
5.05
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Где смотреть матч Боруссия М 0:6 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 0:6 Фрайбург

Исход игры
Боруссия М
79.6% (109)
Ничья
13.9% (19)
Фрайбург
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (88)
Меньше
34.33% (46)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
46% (63)
2:0 Боруссия М
12.4% (17)
1:1 Ничья
10.2% (14)
1:0 Боруссия М
8.8% (12)
3:1 Боруссия М
5.8% (8)
1:2 Фрайбург
4.4% (6)
3:2 Боруссия М
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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