Германия: Бундеслига 2021-2022
0:6
Второй тайм: 65'
Стадион: Боруссия Парк
0:1
2' ГолЭггештайн Максимилиан
0:2
5' ГолШаде Кевин
0:3
12' ГолЛинхарт Филипп
15' Желтая карточкаБенсебаини Рами
0:4
19' ГолХёфлер Николас
24' Желтая карточкаКоне Куадио
0:5
25' ГолХёлер Лукас
0:6
37' ГолШлоттербек Нико
44' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
2'
5'
0:2
12'
0:3
15'
19'
0:4
24'
25'
0:5
37'
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия М
Фрайбург
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.5
|Плеа Алассан
|3
|0.21
|Штиндль Ларс
|2
|0.14
|Закария Денис
|2
|0.14
|Нойхаус Флориан
|2
|0.14
|Эмболо Брель
|1
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.07
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|4
|0.29
|Линхарт Филипп
|4
|0.29
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.21
|Чон У-Ён
|3
|0.21
|Хёфлер Николас
|2
|0.14
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Петерсен Нильс
|1
|0.07
|Кюблер Лукас
|1
|0.07
|Хаберер Яник
|1
|0.07
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Коне Куадио
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90
Забито
19
18
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
32%
4
22%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
6
43%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
41%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1
Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|45 - 15
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|35 - 22
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 13
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|12.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 29
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|6:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|0:6 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Боруссия М 0:6 Фрайбург
Исход игры
Боруссия М
79.6% (109)
Ничья
13.9% (19)
Фрайбург
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (88)
Меньше
34.33% (46)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
46% (63)
2:0 Боруссия М
12.4% (17)
1:1 Ничья
10.2% (14)
1:0 Боруссия М
8.8% (12)
3:1 Боруссия М
5.8% (8)
1:2 Фрайбург
4.4% (6)
3:2 Боруссия М
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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