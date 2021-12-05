Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Коне Куадио нанес удар, мяч был парирован, но Марк Флеккен не удержал его в руках.

42' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Закария Денис нанес удар, мяч был парирован, но Марк Флеккен не удержал его в руках.

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фанатам команды Боруссия М все осточертело. Они покидают трибуны.

30' Эльведи Нико нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

30' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Фрайбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

27' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Фрайбург

26' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Боруссия М пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' ШАНС! Тюрам Маркус вышел один на один с голкипером...

25' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Г О О О О Л - Хёфлер Николас забивает с правой ноги!

19' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Демирович Эрмедин нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

17' Удар от ворот произведет Фрайбург

16' Хёфлер Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Линхарт Филипп первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

12' Плохо сыграл Зоммер Янн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Фрайбург

10' Бенсебаини Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фрайбург

8' Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан забивает с правой ноги!

2' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Фрайбург начинает с центра поля