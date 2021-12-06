Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Пантессалико
38' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Ламия
ПАС Янина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|2
|0.17
|Тайрон Густаво
|1
|0.08
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.08
|Караманос Тасос
|1
|0.08
|Големич Владимир
|1
|0.08
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.08
|Cristopher Nunez
|1
|0.08
|Романич Лазар
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|4 (4)
|0.33
|Милинчану Николай
|2
|0.17
|Переа Хуан
|2
|0.17
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.17
|Гардавски Михаэль
|1
|0.08
|Каргас Яннис
|1
|0.08
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.08
|Конде Педро
|1
|0.08
|Бренер Фабрисио
|1
|0.08
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Домингес Хуан
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Карахалиос Зисис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
3
38%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1
Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1
Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|12
|8
|2
|2
|25 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 8
|17
|7.
|Панатинаикос
|12
|5
|2
|5
|20 - 11
|17
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Ламия
|0:0
|12
|2
|5
|5
|10 - 14
|11
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|7.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Ламия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1