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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
38' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
0:1
54' Гол
Салиакас Манолис
69' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
84' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
90'+5
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
45
Цукалос
Николаос
33
Гентсоглу
Савас
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
11
Переа
Хуан
18
Морейра
Ахмад
Мендес
Ламия
4-5-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Ламия
ПАС Янина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 2 0.17
Тайрон Густаво 1 0.08
Манусос Йоргос 1 (1) 0.08
Караманос Тасос 1 0.08
Големич Владимир 1 0.08
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.08
Cristopher Nunez 1 0.08
Романич Лазар 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 4 (4) 0.33
Милинчану Николай 2 0.17
Переа Хуан 2 0.17
Морейра Ахмад Мендес 2 0.17
Гардавски Михаэль 1 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Каргас Яннис 1 0.08
Шнайдер Ян-Марк 1 0.08
Конде Педро 1 0.08
Бренер Фабрисио 1 0.08
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Сарамантас Гиоргос 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Провидакис Константинос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 3 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Домингес Хуан 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
3
38%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1
Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1
Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 12 8 2 2 25 - 14 26
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 12 5 4 3 16 - 8 19
5. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
6. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
7. Панатинаикос 12 5 2 5 20 - 11 17
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 12 3 4 5 12 - 12 13
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
2. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
7. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Дзанетпулос Адам-Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 0:1 ПАС Янина онлайн


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