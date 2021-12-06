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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Арсенал
0' 17'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
24
Гордон
Энтони
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
11
Грэй
Демарай
14
Таунсенд
Андрос
7
Ришарлисон
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
Эвертон
4-4-1-1
Арсенал
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Эвертон
Арсенал

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 0.29
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.21
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.21
Дукуре Абдулай 2 0.14
Ришарлисон 2 0.14
Кин Майкл 1 0.07
Айуоби Алекс 1 0.07
Дэвис Том 1 0.07
Аллан Маркес 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.29
Сака Букайо 2 0.14
Эдегор Мартин 2 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Ляказетт Александр 1 0.07
Парти Томас 1 0.07
Габриэль дос Сантос 1 0.07
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Дукуре Абдулай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Годфри Бен 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Гордон Энтони 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
3
15%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал 0:0 Заявка 15 7 3 5 17 - 20 24
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
13. Эвертон 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 24 16
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал 0:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9. Эвертон 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 14 8
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 16'
    Таунсенд с правого фланга покатил мяч к радиусу штрафной площади на Дукуре, Эдегор грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Тирни после борьбы за мяч с Гордоном на правом фланге на своей половине поля получил небольшое повреждение. Фланговый защитник "Арсенала" немного полежал на газоне, но затем Киран поднялся и показал, что с ним всё нормально. 
  • 14'
    Грэй сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга и затем Демарай пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 13'
    Из центра поля последовала безадресная передача в центр штрафной площади "Эвертона" от Парти, Пикфорд немного размялся при игре на выходе. 
  • 12'
    Кин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Гордон не смог добраться до мяча. 
  • 11'
    "Эвертон" пока перехватил мяч, но дальше центра поля у команды Рафаэля Бенитеса пройти не получается. 
  • 10'
    В среднем темпе пока действуют "Эвертон" и "Арсенал", обе команды как раз подчёркивают, что сегодня важно набрать хоть какие-то очки. 
  • Судья
    9'
    Годфри шёл в опасный подкат в центре поля против Томиясу, Бену удалось сыграть в мяч, а поэтому Майк Дин вновь не дал свистка. 
  • Судья
    8'
    Грэй в борьбе с Томиясу на левом фланге в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Майк Дин не зафиксировал нарушения правил. 
  • 7'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Тирни по левому флангу, Киран сделал рывок за мячом, но тот всё же ушёл в аут. 
  • 6'
    Ришарлисон мог разогнать неплохую контратаку, удалось форварду "Эвертона" обыграть Парти, но затем Ришарлисон не заметил рывок Таунсенда и выполнил неудачную передачу на правый фланг. 
  • 5'
    Начинает "Арсенал" пытаться играть в Ливерпуле первым номером, но "Эвертон" также быстро перестроился на игру от обороны. 
  • 4'
    Годфри ворвался в штрафную площадь по левому флангу, но затем у Бена поехала нога и фланговый защитник "Эвертона" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 3'
    "Эвертон" старается действовать впереди за счёт высокого прессинга, "Арсенал" пока не собирается особо упорствовать и готов сыграть от обороны первые минуты. 
  • 2'
    Ремсдейл вышел за пределы штрафной площади и сразу же попал под плотный прессинг, но Аарон сыграл без ошибок и выбил мяч на половину поля "Эвертона". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная борьба за очки между "Эвертоном" и "Арсеналом". Команде Микеля Артеты нужно набирать очки, чтобы забраться в зону Лиги Европы, а подопечным Рафаэля Бенитеса нужно прервать свою серию неудач и попытаться подобраться хотя бы к первой десятке. 
  • Первый тайм
  • 17'
    Сильный дождь сегодня.
  • Фол, нарушение
    16'
    Парти Томас из команды Арсенал фолит на Грэй Демарай, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 15'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Арсенал
  • 15'
    Контроль мяча: Эвертон: 42%, Арсенал: 58%.
  • 15'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 13'
    Арсенал выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Грэй Демарай не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Грэй Демарай из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 11'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Эвертон: 43%, Арсенал: 57%.
  • 10'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 9'
    Таунсенд Андрос из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Арсенал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 7'
    Матч остановлен
  • 6'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 6'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Эвертон: 50%, Арсенал: 50%.
  • 5'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 4'
    Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Арсенал выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Игрок Годфри Бен из команды Эвертон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 3'
    Годфри Бен из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Арсенал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Арсенал

Исход игры
Эвертон
11.4% (21)
Ничья
20% (37)
Арсенал
68.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33% (61)
1:1 Ничья
13% (24)
0:1 Арсенал
9.2% (17)
2:1 Эвертон
5.4% (10)
1:3 Арсенал
3.8% (7)
0:2 Арсенал
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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