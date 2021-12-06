Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Гудисон Парк
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
20 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Эвертон
Арсенал
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4
|0.29
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.21
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.21
|Дукуре Абдулай
|2
|0.14
|Ришарлисон
|2
|0.14
|Кин Майкл
|1
|0.07
|Айуоби Алекс
|1
|0.07
|Дэвис Том
|1
|0.07
|Аллан Маркес
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|5
|0.36
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.29
|Сака Букайо
|2
|0.14
|Эдегор Мартин
|2
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Ляказетт Александр
|1
|0.07
|Парти Томас
|1
|0.07
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.07
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
3
15%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|13.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Арсенал
Исход игры
Эвертон
11.4% (21)
Ничья
20% (37)
Арсенал
68.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33% (61)
1:1 Ничья
13% (24)
0:1 Арсенал
9.2% (17)
2:1 Эвертон
5.4% (10)
1:3 Арсенал
3.8% (7)
0:2 Арсенал
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!