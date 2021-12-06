Кин из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Гордон не смог добраться до мяча.

Из центра поля последовала безадресная передача в центр штрафной площади "Эвертона" от Парти, Пикфорд немного размялся при игре на выходе.

Грэй сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга и затем Демарай пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Тирни после борьбы за мяч с Гордоном на правом фланге на своей половине поля получил небольшое повреждение. Фланговый защитник "Арсенала" немного полежал на газоне, но затем Киран поднялся и показал, что с ним всё нормально.

Таунсенд с правого фланга покатил мяч к радиусу штрафной площади на Дукуре, Эдегор грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

11' "Эвертон" пока перехватил мяч, но дальше центра поля у команды Рафаэля Бенитеса пройти не получается.

10' В среднем темпе пока действуют "Эвертон" и "Арсенал", обе команды как раз подчёркивают, что сегодня важно набрать хоть какие-то очки.

9' Годфри шёл в опасный подкат в центре поля против Томиясу, Бену удалось сыграть в мяч, а поэтому Майк Дин вновь не дал свистка.

8' Грэй в борьбе с Томиясу на левом фланге в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Майк Дин не зафиксировал нарушения правил.

7' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Тирни по левому флангу, Киран сделал рывок за мячом, но тот всё же ушёл в аут.

6' Ришарлисон мог разогнать неплохую контратаку, удалось форварду "Эвертона" обыграть Парти, но затем Ришарлисон не заметил рывок Таунсенда и выполнил неудачную передачу на правый фланг.

5' Начинает "Арсенал" пытаться играть в Ливерпуле первым номером, но "Эвертон" также быстро перестроился на игру от обороны.

4' Годфри ворвался в штрафную площадь по левому флангу, но затем у Бена поехала нога и фланговый защитник "Эвертона" упустил мяч за лицевую линию поля.

3' "Эвертон" старается действовать впереди за счёт высокого прессинга, "Арсенал" пока не собирается особо упорствовать и готов сыграть от обороны первые минуты.

2' Ремсдейл вышел за пределы штрафной площади и сразу же попал под плотный прессинг, но Аарон сыграл без ошибок и выбил мяч на половину поля "Эвертона".