  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Эвертон
Арсенал

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 0.29
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.21
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.21
Дукуре Абдулай 2 0.14
Ришарлисон 2 0.14
Кин Майкл 1 0.07
Айуоби Алекс 1 0.07
Дэвис Том 1 0.07
Аллан Маркес 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.29
Сака Букайо 2 0.14
Эдегор Мартин 2 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Ляказетт Александр 1 0.07
Парти Томас 1 0.07
Габриэль дос Сантос 1 0.07
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Дукуре Абдулай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Годфри Бен 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Гордон Энтони 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
3
15%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Эвертон 10.9% (6)
    X 20% (11)
    Арсенал 69.1% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Арсенал
    3.46
    3.75
    2.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал

    Исход игры
    Эвертон
    10.9% (6)
    Ничья
    20% (11)
    Арсенал
    69.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    47.3% (26)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    0:1 Арсенал
    12.7% (7)
    2:1 Эвертон
    7.3% (4)
    0:2 Арсенал
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     