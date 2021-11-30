Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Арсенал
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
46.7%
43.3%
3 победы 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4
|0.29
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.21
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.21
|Дукуре Абдулай
|2
|0.14
|Ришарлисон
|2
|0.14
|Кин Майкл
|1
|0.07
|Айуоби Алекс
|1
|0.07
|Дэвис Том
|1
|0.07
|Аллан Маркес
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|5
|0.36
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.29
|Сака Букайо
|2
|0.14
|Эдегор Мартин
|2
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Ляказетт Александр
|1
|0.07
|Парти Томас
|1
|0.07
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.07
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
3
15%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|13 - 17
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал
Исход игры
Эвертон
10.9% (6)
Ничья
20% (11)
Арсенал
69.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
77.36% (41)
Нет
22.64% (12)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
47.3% (26)
1:1 Ничья
14.5% (8)
0:1 Арсенал
12.7% (7)
2:1 Эвертон
7.3% (4)
0:2 Арсенал
5.5% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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