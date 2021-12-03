Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stadion Stali Mielec
18' Желтая карточкаЦелеменцки Радослав
1:0
20' ПенальтиТомашевич Гжегож
37' Желтая карточкаЛагатор Душан
39' Желтая карточкаСитек Максимилиан
39' Желтая карточкаТомасик Пётр
43' Желтая карточкаКривоцюк Антон
2:0
45' ГолМак Матеуш
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
20'
1:0
37'
39'
43'
45'
2:0
История личных встреч
Сталь Мелец
Висла Плоцк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|7
|0.41
|Томашевич Гжегож
|6 (5)
|0.35
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.18
|Ситек Максимилиан
|3
|0.18
|Де Амо Хонатан
|1
|0.06
|Колев Александар
|1
|0.06
|Флис Марцин
|1
|0.06
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.35
|Damian Warchol
|6
|0.35
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.18
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.12
|Кривоцюк Антон
|2
|0.12
|Валло Кристиан
|1
|0.06
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|Колар Марко
|1
|0.06
|Целеменцки Радослав
|1
|0.06
|Лагатор Душан
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|3
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Томасик Пётр
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Швох Матеуш
|4
|0
|Кривоцюк Антон
|4
|0
|Фурман Доминик
|2
|1
|Лагатор Душан
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
25
28
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
6
24%
3
11%
1-15
1
4%
7
25%
16-30
7
28%
5
18%
31-45
4
16%
5
18%
46-60
3
12%
5
18%
61-75
4
16%
3
11%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|2.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Сталь Мелец
|2:0
|17
|6
|6
|5
|24 - 24
|24
|8.
|Висла Плоцк
|0:2
|17
|7
|2
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|10.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|11.
|Ягеллония
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|17.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|0:2
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Сталь Мелец
|2:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|6.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|8.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Сталь Мелец
|2:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|11.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|0:2
|9
|1
|0
|8
|11 - 23
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2