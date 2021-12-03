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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
2:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
21' Желтая карточка
Целеменцки Радослав
1:0
22' Пенальти
Томашевич Гжегож
40' Желтая карточка
Лагатор Душан
41' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
41' Желтая карточка
Томасик Пётр
43' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
2:0
45' Гол
Мак Матеуш
49' Желтая карточка
Фурман Доминик
2:1
89' Гол
Колар Марко
89' Желтая карточка
Колар Марко
89' Желтая карточка
Стрончек Рафал
90' Вторая желтая карточка
Фурман Доминик
90'+5
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
2
Гранлунд Альбин
22
Koki
Hinokio
20
Томашевич
Гжегож
5
Жиро
Матеуш
10
Мак
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
99
Пясецки
Фабиан
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
94
Лагатор
Душан
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
92
Фурман
Доминик
6
Расак
Дамиан
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
7
Целеменцки
Радослав
20
Секульски
Лукаш
Сталь Мелец
3-4-2-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Висла Плоцк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 7 0.41
Томашевич Гжегож 6 (5) 0.35
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.18
Ситек Максимилиан 3 0.18
Де Амо Хонатан 1 0.06
Колев Александар 1 0.06
Флис Марцин 1 0.06
Чорбаджийски Божидар 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.35
Damian Warchol 6 0.35
Вольски Рафал 3 (1) 0.18
Колар Марко 2 0.12
Швох Матеуш 2 (1) 0.12
Кривоцюк Антон 2 0.12
Валло Кристиан 1 0.06
Михальски Дамян 1 0.06
Целеменцки Радослав 1 0.06
Лагатор Душан 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 3 1
Флис Марцин 4 0
Гетингер Крыстян 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Чорбаджийски Божидар 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Стрончек Рафал 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 7 1
Фурман Доминик 3 2
Томасик Пётр 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Швох Матеуш 4 0
Кривоцюк Антон 4 0
Лагатор Душан 3 0
Михальски Дамян 3 0
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Расак Дамиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Целеменцки Радослав 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
7
35%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

27
29
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
6
22%
3
10%
1-15
2
7%
7
24%
16-30
8
30%
30%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
15%
4
14%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
2. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Шлёнск 0:0 17 6 7 4 28 - 23 25
7. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
8. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
9. Гурник Забже 0:0 16 6 4 6 19 - 20 22
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 16 5 6 5 21 - 23 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
17. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
8. Гурник Забже 0:0 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Шлёнск 0:0 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 0:0 9 3 3 3 16 - 14 12
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
11. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
13. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
Где смотреть матч Сталь Мелец 2:1 Висла Плоцк онлайн


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