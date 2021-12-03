Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Эрнест Поль
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
39
Левкот
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Шлёнск
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.4
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.27
|Новак Бартош
|2
|0.13
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Кравчик Пётр
|2
|0.13
|Янжа Эрик
|1
|0.07
|Дадок Роберт
|1
|0.07
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|Манне Аласана
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.56
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.31
|Прашелик Матеуш
|4
|0.25
|Лыщаш Адриан
|3
|0.19
|Штиглец Дино
|1
|0.06
|Маковски Рафал
|1
|0.06
|Вердаска Диогу
|1
|0.06
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Голла Войцех
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
6
35%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
5
38%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
19
29
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
16%
4
14%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
7
37%
4
14%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
3
16%
11
38%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
6
27%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|2.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|0:0
|17
|6
|7
|4
|28 - 23
|25
|7.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|8.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|9.
|Гурник Забже
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|10.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|11.
|Ягеллония
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|17.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|8.
|Гурник Забже
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|0:0
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|13.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2