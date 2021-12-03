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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
3:1
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
13' Желтая карточка
Левкот Шимон
34' Желтая карточка
Манне Аласана
1:0
49' Гол
Новак Бартош
2:0
54' Гол
Новак Бартош
59' Желтая карточка
Бергер Себастиан
3:0
79' Гол
Подольски Лукас
3:1
83' Гол
Лыщаш Адриан
88' Желтая карточка
Баинович Филип
90'+5
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
10
Павловски
Бартоломей
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
4
Штиглец
Дино
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Гурник Забже
3-4-2-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Шлёнск

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.38
Новак Бартош 4 0.25
Кубица Кшиштоф 4 0.25
Подольски Лукас 3 0.19
Кравчик Пётр 2 0.13
Янжа Эрик 1 0.06
Дадок Роберт 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Манне Аласана 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.53
Пих Роберт 5 (3) 0.29
Прашелик Матеуш 4 0.24
Лыщаш Адриан 4 0.24
Штиглец Дино 1 0.06
Маковски Рафал 1 0.06
Вердаска Диогу 1 0.06
Цилла Марсель 1 0.06
Шварц Петр 1 0.06
Гарсия Виктор III 1 0.06
Пясецки Фабиан 1 0.06
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Манне Аласана 4 0
Подольски Лукас 3 0
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 5 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Маковски Рафал 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Голла Войцех 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
7
39%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
7
44%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

22
30
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
4
18%
12
40%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
8
32%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
4
19%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
2. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 16 5 6 5 21 - 23 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
17. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Манне Аласана получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Яницки Рафал уходит с поля. Jakub Szymanski выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Левкот Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 9'
    Яницки Рафал уходит с поля. Jakub Szymanski выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Забже 3:1 Шлёнск онлайн


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