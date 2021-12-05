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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
2:3
Второй тайм: 65'

Стадион:
Лех
0'
2' Желтая карточка
Крук Камиль
0:1
6' Гол
Милич Антонио
0:2
12' Гол
Амарал Жоау
1:2
49' Гол
Крук Камиль
1:3
54' Гол
Каминьски Якуб
2:3
60' Гол
Шимич Лоренцо
65'
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
74
Крук
Камиль
23
Вуйцицки
Якуб
14
Зубровски
Якуб
99
Lukasz
Lakomy
7
Живец
Саша
8
Пореба
Лукаш
16
Ратайчик
Адам
17
Шиш
Патрик
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Лех

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.19
Даниэл Эрик 2 0.13
Стажиньски Филип 2 (1) 0.13
Заиц Томаш 2 0.13
Пореба Лукаш 1 0.06
Башкиров Евгений 1 0.06
Живец Саша 1 0.06
Бартолевски Матеуш 1 0.06
Крук Камиль 1 0.06
Жигулёв Илья 0 0
Зубровски Якуб 0 0
Солер Ян 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 9 (1) 0.53
Амарал Жоау 8 0.47
Каминьски Якуб 6 0.35
Милич Антонио 2 0.12
Саламон Бартош 2 0.12
Дуглас Барри 1 0.06
Ребошу Педру 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 1 0.06
Муравски Радослав 1 0.06
Тиба Педру 1 0.06
Скурась Михал 1 0.06
Joel V 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Шатка Любомир 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 5 0
Пореба Лукаш 5 0
Пантич Александар 1 2
Балич Саша 2 1
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Крук Камиль 3 0
Вуйцицки Якуб 2 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Зубровски Якуб 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Милич Антонио 2 0
Ребошу Педру 2 0
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
0
0%
9
43%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
1
17%
4
19%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
50%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
50%
76-90

Забито

14
31
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
7%
4
13%
1-15
3
21%
4
13%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
3
21%
12
39%
46-60
3
21%
4
13%
61-75
3
21%
5
16%
76-90

Пропущено

27
8
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
19%
2
25%
1-15
6
22%
1
13%
16-30
3
11%
1
13%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
6
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Лех
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3:2 17 11 5 1 34 - 10 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 16 8 5 3 29 - 20 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 2:3 16 5 2 9 17 - 29 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
18. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3:2 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 2:3 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 3:2 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 2:3 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Милич Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Лех
7.80
6.52
1.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 2:3 Лех онлайн


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