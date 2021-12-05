Польша: Экстракласса 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
2' Желтая карточкаКрук Камиль
0:1
6' ГолМилич Антонио
0:2
12' ГолАмарал Жоау
1:2
50' ГолКрук Камиль
1:3
54' ГолКаминьски Якуб
2:3
60' ГолШимич Лоренцо
72' Желтая карточкаБа-Луа Адриэль
77' Желтая карточкаТиба Педру
74
Крук
Камиль
17
Шиш
Патрик
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
2'
6'
0:1
12'
0:2
50'
1:2
54'
1:3
60'
2:3
72'
77'
История личных встреч
Заглембе Любин
Лех
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.19
|Даниэл Эрик
|2
|0.13
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.13
|Заиц Томаш
|2
|0.13
|Пореба Лукаш
|1
|0.06
|Башкиров Евгений
|1
|0.06
|Живец Саша
|1
|0.06
|Шимич Лоренцо
|1
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.06
|Крук Камиль
|1
|0.06
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Зубровски Якуб
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|9 (1)
|0.53
|Амарал Жоау
|8
|0.47
|Каминьски Якуб
|6
|0.35
|Милич Антонио
|2
|0.12
|Саламон Бартош
|2
|0.12
|Дуглас Барри
|1
|0.06
|Ребошу Педру
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.06
|Тиба Педру
|1
|0.06
|Скурась Михал
|1
|0.06
|Joel V
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Пореба Лукаш
|5
|0
|Пантич Александар
|1
|2
|Балич Саша
|2
|1
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Зубровски Якуб
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|4
|0
|Тиба Педру
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
50%
4
31%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
38%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
0
0%
9
43%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
1
17%
4
19%
76-90
Пропущено
17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
50%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
50%
76-90
Забито
16
34
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
1
6%
6
18%
1-15
3
19%
4
12%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
5
31%
13
38%
46-60
3
19%
4
12%
61-75
3
19%
5
15%
76-90
Пропущено
30
10
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
23%
2
20%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
3
10%
1
10%
31-45
5
17%
3
30%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
6
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Лех
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|16
|8
|5
|3
|29 - 20
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|0:1
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|18.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|12.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|0:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|1:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Легия
|0:1
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3