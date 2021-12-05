  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Легия
0'
9' Желтая карточка
Ханка Серджу
15' Желтая карточка
Лима Лукас
1:0
20' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
30'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
38
Мишор
Якуб
26
Пищек
Филип
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
22
Скибицки
Кацпер
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
11
Эмрели
Махир
Краковия
3-4-2-1
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Легия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

30 матчей

10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.41
Ханка Серджу 2 0.12
Какабадзе Отар 2 0.12
Пищек Филип 2 0.12
Родин Матай 2 0.12
Альварес Маркос 1 0.06
Мишор Якуб 1 0.06
Рыпэ Корнел 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Ракочи Михал 1 0.06
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.27
Ветеска Матеуш 2 0.13
Эмрели Махир 2 0.13
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.13
Лопеш Рафаэл 1 0.07
Навроцкий Майк 1 0.07
Йоханссон Маттиас 1 0.07
Харатин Игорь 1 0.07
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 5 0
Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
Родин Матай 4 0
Сиплак Михал 3 0
Ханка Серджу 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 5 0
Младенович Филип 3 1
Жозуэ Филипе 2 1
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Боруц Артур 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Забито

20
14
4 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
6
30%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Пропущено

26
26
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
7
27%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2
Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 11 5 1 34 - 10 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 16 8 5 3 29 - 20 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 16 5 2 9 17 - 29 17
15. Легия 0:1 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
18. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Краковия 1:0 8 4 2 2 13 - 10 14
10. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
11. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
12. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Легия 0:1 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 1:0 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Легия 0:1 8 1 0 7 7 - 16 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Легия
3.40
3.48
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 1:0 Легия онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 