Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
9' Желтая карточкаХанка Серджу
15' Желтая карточкаЛима Лукас
1:0
20' ГолВан Амерсфоорт Пелле
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
26
Пищек
Филип
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Rui Gomes IV
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
Ход матча
9'
15'
20'
История личных встреч
Краковия
Легия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
30 матчей
10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.41
|Ханка Серджу
|2
|0.12
|Какабадзе Отар
|2
|0.12
|Пищек Филип
|2
|0.12
|Родин Матай
|2
|0.12
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|Мишор Якуб
|1
|0.06
|Рыпэ Корнел
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Ракочи Михал
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.27
|Ветеска Матеуш
|2
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.13
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.13
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.07
|Навроцкий Майк
|1
|0.07
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.07
|Харатин Игорь
|1
|0.07
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|5
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|2
|1
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
20
14
4 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
6
30%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
7
27%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2
Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|16
|8
|5
|3
|29 - 20
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|0:1
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|18.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|12.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|0:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|1:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Легия
|0:1
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3