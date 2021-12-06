Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii Зрители: 1088
1:0
66' ГолЗреляк Адам
1:1
90' ГолФрыдрых Михал
20
Чиж
Шимон
99
Зреляк
Адам
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
66'
1:0
90'
1:1
История личных встреч
Варта Познань
Висла Краков
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.18
|Коррин Милан
|2
|0.12
|Гжесик Ян
|2
|0.12
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Кузимски Матеуш
|1
|0.06
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|4 (1)
|0.24
|Фрыдрых Михал
|4
|0.24
|Климент Ян
|2
|0.12
|Форбс Браун
|2
|0.12
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Садлок Мацей
|1
|0.06
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Млыньски Матеуш
|1
|0.06
|Шот Давид
|1
|0.06
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Тралка Лукаш
|3
|1
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форбс Браун
|5
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|1
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Пропущено
22
27
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0
Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|16
|8
|5
|3
|29 - 20
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|12.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Висла Краков
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3