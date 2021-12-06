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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1088
Висла Краков
0'
1:0
66' Гол
Зреляк Адам
1:1
90' Гол
Фрыдрых Михал
90'+5
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
3
Кьельб
Якуб
20
Чиж
Шимон
9
Кузимски
Матеуш
99
Зреляк
Адам
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
10
Жуков
Георгий
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
91
Форбс
Браун
Варта Познань
3-4-2-1
Висла Краков
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Висла Краков

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
КП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 3 0.18
Коррин Милан 2 0.12
Гжесик Ян 2 0.12
Иванов Роберт 1 0.06
Кузимски Матеуш 1 0.06
Чижички Матеуш 1 0.06
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 4 (1) 0.24
Фрыдрых Михал 4 0.24
Климент Ян 2 0.12
Форбс Браун 2 0.12
Шкварка Михал 1 0.06
Садлок Мацей 1 0.06
Жуков Георгий 1 0.06
Млыньски Матеуш 1 0.06
Шот Давид 1 0.06
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 5 0
Тралка Лукаш 3 1
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форбс Браун 5 0
Эль-Махдиуи Ашраф 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Фрыдрых Михал 2 1
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Климент Ян 2 0
Жуков Георгий 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Плевка Патрик 1 0
Кувельич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
5
45%
4
22%
76-90

Пропущено

22
27
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0
Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 11 5 1 34 - 10 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 16 8 5 3 29 - 20 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Висла Краков 17 5 3 9 17 - 28 18
14. Заглембе Любин 16 5 2 9 17 - 29 17
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
10. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
11. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
12. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Висла Краков 9 2 2 5 9 - 17 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 1:1 Висла Краков онлайн


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