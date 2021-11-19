Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Г О О О О Л - Marius Stefanescu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Отличные скиллы показывает Ахабар Анасс , обводя своих соперников

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Ахабар Анасс пробил со штрафного прямо в стенку

43' Michael Omoh совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Безумный фол. Michael Omoh грубо играет против соперника. Пострадал Marius Stefanescu

43' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

42' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Г О О О О Л - Паун Николае забивает ударом с правой ноги!

40' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Асковски Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Асковски Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' William совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Сепси выполняет удар от ворот.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Вентура Денис не смог попасть в створ ударом издали

34' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Асковски Стефан имел все шансы забить, но Andrei Ureche сделал отличный сейв!

30' ШАНС! Лукассен Кевин вышел один на один с голкипером...

29' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Marius Stefanescu нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

29' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вентура Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал William

17' Ахабар Анасс из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

17' Marius Stefanescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Игрок Гонсалес Эдер из команды Сепси выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Каскини Баутиста наказан за толчок Roland Niczuly

13' Andrei Ureche выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Плохо сыграл Ниняй Бранислав - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

11' Пашов Георгий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гонсалес Эдер не смог попасть в створ ударом издали

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Митря Богдан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

4' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

4' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сепси начинает с центра поля