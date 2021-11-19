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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
0:2
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
1' Желтая карточка
Вентура Денис
36' Желтая карточка
William Douglas de Amorim1
0:1
40' Гол
Паун Николае
43' Желтая карточка
Michael Omoh
0:2
66' Гол
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Чунчуков Цветелин
90'+4
82
Уреке
Андрей
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
5
Гардош
Флорин
22
Пырвулеску
Пауль
19
Вентура
Денис
7
Мулин
Тибо
21
Ион
Роберт
28
Каскини
Баутиста
20
William
Douglas
de
Amorim1
92
Michael
Omoh
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
6
Паун
Николае
10
Ахабар
Анасс
14
Гонсалес
Эдер
15
Асковски
Стефан
42
Лукассен
Кевин
11
Штефэнеску
Мариус
Академика Клинчени
Сепси

История личных встреч

Академика Клинчени
Сепси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ЛI
1:2
ЛI
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.44
Вентура Денис 2 0.13
Michael Omoh 1 0.06
Чандаров Асен 1 0.06
Marius Cioiu 1 0.06
Мулин Тибо 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 3 0.19
Лукассен Кевин 3 (1) 0.19
Митря Богдан 2 0.13
Фофана Бубакар II 2 0.13
Боич Петар 1 0.06
Аганович Аднан 1 0.06
Реп Райко 1 0.06
Асковски Стефан 1 0.06
Чунчуков Цветелин 1 0.06
Думитреску Андрес 1 0.06
Паун Николае 1 0.06
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 6 0
Патрике Разван 4 0
Вентура Денис 4 0
Michael Omoh 4 0
Билали Амир 4 0
Мулин Тибо 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Гардош Флорин 1 0
Филип Лучан 1 0
Пашов Георгий 1 0
Ютрич Младен 1 0
Ион Роберт 1 0
William Douglas de Amorim1 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 0
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Чунчуков Цветелин 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
4
57%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
24%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

36
17
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
6
17%
2
12%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
6
17%
4
24%
31-45
6
17%
6
35%
46-60
5
14%
2
12%
61-75
9
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 15 13 0 2 23 - 8 39
3. ФКСБ 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. Рапид Бухарест 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 15 7 3 5 18 - 9 24
8. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
11. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 7 6 0 1 14 - 2 18
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Рапид Бухарест 7 4 3 0 13 - 7 15
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 8 - 4 15
4. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
5. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
6. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
7. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Академика Клинчени 0:2 Сепси онлайн


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