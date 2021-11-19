Румыния: Первая лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
1' Желтая карточкаВентура Денис
36' Желтая карточкаWilliam Douglas de Amorim1
0:1
40' ГолПаун Николае
43' Желтая карточкаMichael Omoh
0:2
66' ГолШтефэнеску Мариус
90' Желтая карточкаЧунчуков Цветелин
82
Уреке
Андрей
21
Ион
Роберт
92
Michael
Omoh
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Marius Cioiu
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
40'
0:1
43'
66'
Владение мячом
История личных встреч
Академика Клинчени
Сепси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.44
|Вентура Денис
|2
|0.13
|Michael Omoh
|1
|0.06
|Чандаров Асен
|1
|0.06
|Marius Cioiu
|1
|0.06
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.19
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.13
|Фофана Бубакар II
|2
|0.13
|Боич Петар
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|1
|0.06
|Реп Райко
|1
|0.06
|Асковски Стефан
|1
|0.06
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.06
|Думитреску Андрес
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Вентура Денис
|4
|0
|Michael Omoh
|4
|0
|Билали Амир
|4
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|William Douglas de Amorim1
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|0
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Чунчуков Цветелин
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
4
57%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
24%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
36
17
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
6
17%
2
12%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
6
17%
4
24%
31-45
6
17%
6
35%
46-60
5
14%
2
12%
61-75
9
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Рапид Бухарест
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|3
|5
|18 - 9
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|6
|0
|1
|14 - 2
|18
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|4.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0