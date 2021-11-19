Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Илие Оана
33' Красная карточкаКорбу Лауренциу
40' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
41' Желтая карточкаЦрепуля Любян
45' Вторая желтая карточкаКэпушэ Тибериу
1:0
53' ГолНегуц Кристиан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Поп РарешВратарь
- Защитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Костин РаулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
Ход матча
33'
40'
41'
45'
53'
1:0
Владение мячом
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|3
|0.19
|Попа Даньел
|3
|0.19
|Флоря Даниэль
|2
|0.13
|Негуц Кристиан
|2
|0.13
|Керкез Кристиан
|1
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.38
|Албу Кристиан
|4
|0.25
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.13
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Petre Goge
|1
|0.06
|Григоре Драгош
|1
|0.06
|Дандя Александру
|1
|0.06
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.06
|Stefan Panoiu
|1
|0.06
|Rares Ilie
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Дулка Марко
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Коцич Милан
|1
|1
|Попа Даньел
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|7
|1
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Албу Кристиан
|5
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
1
10%
5
28%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Рапид Бухарест
|0:1
|16
|7
|5
|4
|19 - 13
|26
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|3
|5
|18 - 9
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|16
|5
|5
|6
|11 - 10
|20
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|6
|0
|1
|14 - 2
|18
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|8.
|Рапид Бухарест
|0:1
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|9.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|10.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|0:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|4.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0