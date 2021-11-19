  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
33' Красная карточка
Корбу Лауренциу
40' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
41' Желтая карточка
Црепуля Любян
45' Вторая желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
1:0
53' Гол
Негуц Кристиан
60'
33
Кабуз
Каталин
7
Корбу
Лауренциу
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
9
Матич
Рэзван
11
Флоря
Даниэль
19
Попа
Даньел
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
30
Дандя
Александру
4
Црепуля
Любян
7
Antonio
Sefer
18
Saifeddine
Alami
Bazza
29
Стахл
Алберт
9
Бэлан
Адриан
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 3 0.19
Попа Даньел 3 0.19
Флоря Даниэль 2 0.13
Негуц Кристиан 2 0.13
Керкез Кристиан 1 0.06
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0
Дулка Марко 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.38
Албу Кристиан 4 0.25
Saifeddine Alami Bazza 2 0.13
Кырнац Николае 1 0.06
Petre Goge 1 0.06
Григоре Драгош 1 0.06
Дандя Александру 1 0.06
Бну-Марзук Юнес 1 0.06
Stefan Panoiu 1 0.06
Rares Ilie 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэпушэ Тибериу 3 1
Корбу Лауренциу 3 1
Флоря Даниэль 4 0
Дулка Марко 4 0
Попадюк Дору 3 0
Якоб Паул 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Daniel Celea 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Коцич Милан 1 1
Попа Даньел 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Сербан Марьян 2 0
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 7 1
Мораис Жуниор II 7 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Албу Кристиан 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Catalin Hlistei 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
1
10%
5
28%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 15 13 0 2 23 - 8 39
3. ФКСБ 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. Рапид Бухарест 0:1 16 7 5 4 19 - 13 26
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 15 7 3 5 18 - 9 24
8. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Киндия Тырговиште 1:0 16 5 5 6 11 - 10 20
11. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 7 6 0 1 14 - 2 18
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Киндия Тырговиште 1:0 8 3 2 3 7 - 6 11
8. Рапид Бухарест 0:1 8 3 2 3 6 - 5 11
9. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
10. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Рапид Бухарест 0:1 8 4 3 1 13 - 8 15
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 8 - 4 15
4. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
5. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
6. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
7. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 1:0 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Рапид Бухарест
3.27
3.10
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Рапид Бухарест онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 