Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

ШАНС! Cristian Negut вышел один на один с голкипером...

Г О О О О Л - Cristian Negut забивает ударом с правой ноги!

Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Cristian Negut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

47' Матч остановлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

44' Флоря Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

44' ШАНС! Флоря Даниэль вышел один на один с голкипером...

43' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

43' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

43' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Флоря Даниэль бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

41' Црепуля Любян получил желтую карточку от судьи

40' Рефери не любит споров - именно за это Кэпушэ Тибериу сейчас получил желтую

39' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновлен

38' Saifeddine Alami Bazza на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Albert Stahl оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

36' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Голкипер мог бы сыграть и получше

35' Сэпунару Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку

34' Матч возобновлен

33' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Корбу Лауренциу удален с поля!

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Флоря Даниэль наказан за толчок Horatiu Moldovan

31' Попадюк Дору нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

31' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

30' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Кэпушэ Тибериу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Отличные скиллы показывает Antonio Sefer , обводя своих соперников

25' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Попа Даньел нанес удар, мяч был парирован, но Horatiu Moldovan не удержал его в руках.

21' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Как он промахнулся? Флоря Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Флоря Даниэль нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

19' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Корбу Лауренциу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Antonio Sefer , обводя своих соперников

17' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матич Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отличные скиллы показывает Флоря Даниэль , обводя своих соперников

11' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Saifeddine Alami Bazza не смог попасть в створ ударом издали

9' Cristian Negut выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Григоре Драгош наказан за толчок Cristian Negut

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля