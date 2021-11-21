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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
6' Гол
Рогульич Анте
8' Желтая карточка
Крецу Александру
12' Вторая желтая карточка
Крецу Александру
16' Желтая карточка
Мушат Николае
29'
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
3
Латовлевич
Ясмин
90
Фатаи
Кехинде
13
Пильячелли
Мирко
33
Кэпэцынэ
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
14
Крецу
Александру
24
Рогульич
Анте
28
Кымпану
Георге
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Арджеш
Университатя Крайова

История личных встреч

Арджеш
Университатя Крайова

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.19
Виана Диогу 2 0.13
Турда Григоре 2 0.13
Думитру Кристиан 1 0.06
Думитрашку Денис 1 0.06
Палич Антун 1 0.06
Райнов Мартин 1 0.06
Ариас Яфар 1 0.06
Alexandru Isfan 1 0.06
Сед Ахмед 0 0
Joao Miguel 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 7 (2) 0.23
Маркович Йован 6 0.19
Claudiu Cristian Balan 4 0.13
Густаво Важенин 3 0.1
Нистор Дан 2 0.06
Кымпану Георге 2 0.06
William Baeten 2 0.06
Рогульич Анте 2 0.06
Сидибе Секу 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Кольич Элвир 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Andrea Compagno 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меца Давид 4 0
Райнов Мартин 4 0
Сербан Ионут II 4 0
Тэнасе Кристиан 3 0
Турда Григоре 3 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Joao Miguel 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Mihaita Ianovschi 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 6 0
Constantin Albu 4 1
Крецу Александру 3 1
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Сидибе Секу 2 0
Баярам Штефан 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Рогульич Анте 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Marko Gajic1 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
17
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
2
40%
6
35%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

10
28
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 17
2
20%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
10%
3
11%
31-45
0
0%
10
36%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
3
30%
7
25%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
3
60%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

13
39
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
2
15%
2
5%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
2
15%
5
13%
31-45
1
8%
12
31%
46-60
5
38%
4
10%
61-75
3
23%
10
26%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 20
2
20%
6
21%
1-15
2
20%
3
11%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
1
10%
4
14%
46-60
3
30%
5
18%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 31 13 6 12 38 - 30 45
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
5. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
8. УТА Арад 16 6 7 3 15 - 10 25
9. Арджеш 0:1 16 6 3 7 13 - 11 21
10. Киндия Тырговиште 16 4 6 6 12 - 12 18
11. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 0:1 8 2 1 5 3 - 6 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Университатя Крайова 1:0 16 5 2 9 11 - 20 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. Арджеш 0:1 8 4 2 2 10 - 5 14
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Университатя Крайова
6.37
3.65
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арджеш 0:1 Университатя Крайова онлайн


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