Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
6' ГолРогульич Анте
8' Желтая карточкаКрецу Александру
12' Вторая желтая карточкаКрецу Александру
16' Желтая карточкаМушат Николае
14
Joao
Miguel
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
Ход матча
6'
0:1
12'
16'
Владение мячом
История личных встреч
Арджеш
Университатя Крайова
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.19
|Виана Диогу
|2
|0.13
|Турда Григоре
|2
|0.13
|Думитру Кристиан
|1
|0.06
|Думитрашку Денис
|1
|0.06
|Палич Антун
|1
|0.06
|Райнов Мартин
|1
|0.06
|Ариас Яфар
|1
|0.06
|Alexandru Isfan
|1
|0.06
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|7 (2)
|0.23
|Маркович Йован
|6
|0.19
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.13
|Густаво Важенин
|3
|0.1
|Нистор Дан
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|2
|0.06
|William Baeten
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Сидибе Секу
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Кольич Элвир
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Andrea Compagno
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меца Давид
|4
|0
|Райнов Мартин
|4
|0
|Сербан Ионут II
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|6
|0
|Constantin Albu
|4
|1
|Крецу Александру
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Andrea Compagno
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Marko Gajic1
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
17
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
2
40%
6
35%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
10
28
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 17
2
20%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
10%
3
11%
31-45
0
0%
10
36%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
3
30%
7
25%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
3
60%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
13
39
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
2
15%
2
5%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
2
15%
5
13%
31-45
1
8%
12
31%
46-60
5
38%
4
10%
61-75
3
23%
10
26%
76-90
Пропущено
10
28
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 20
2
20%
6
21%
1-15
2
20%
3
11%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
1
10%
4
14%
46-60
3
30%
5
18%
61-75
1
10%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|31
|13
|6
|12
|38 - 30
|45
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|5.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|0:1
|16
|6
|3
|7
|13 - 11
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|0:1
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Университатя Крайова
|1:0
|16
|5
|2
|9
|11 - 20
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|Арджеш
|0:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0