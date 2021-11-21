Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

Jaja не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Ботошани имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Ботошани

47' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Adrian Sut делает длинную передачу вперед

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' ФКСБ выполняет удар от ворот.

44' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Ботошани

43' Отличный пас сделал Кордя Андрей из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Удар от ворот произведет Ботошани

42' Отличный пас сделал Крецу Валентин из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Mateus Criciuma получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Судья подбегает и показывает Adrian Sut из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

41' Mateus Criciuma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Богдан Раковитан из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

37' Голкипер мог бы сыграть и получше

37' Цигэнашу Александр пробует нанести удар издали, но Андрей Влад держит все под контролем

36' ФКСБ выполняет удар от ворот.

36' Отличный пас сделал Браун Кристофер из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ФКСБ выполняет удар от ворот.

34' Фили Реалдо из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

34' Флореску Эдуард из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

31' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Octavian Popescu из команды ФКСБ отдал передачу, которая была заблокирована.

30' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

30' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Выглядело как неплохой момент. Крецу Валентин из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Фили Реалдо получает желтую карточку за нырок

29' Игрок Фили Реалдо из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Г О О О О Л - Браун Кристофер забивает с правой ноги!

24' ШАНС! Браун Кристофер вышел один на один с голкипером...

24' Онгенда Эрвин разрезает оборону соперника отличным пасом

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

20' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

19' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

17' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Онгенда Эрвин из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

16' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

16' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Игрок Крецу Валентин из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Удар от ворот произведет Ботошани

6' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Octavian Popescu из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.

4' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

4' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

3' Попеску Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

1' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Отличный пас сделал Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Ботошани начинает с центра поля