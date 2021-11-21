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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
3:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
0:1
24' Гол
Браун Кристофер
29' Желтая карточка
Фили Реалдо
41' Желтая карточка
Шут Адриан
1:1
77' Гол
Георге Валентин
2:1
86' Гол
Стойка Янис
90' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
3:1
90' Гол
Тэнасе Флорин
90'+5
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
9
Попеску
Октавиан
1
Пап
Эдуард
25
Раковитан
Богдан
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
47
Браун
Кристофер
27
Флореску
Эдуард
9
Mateus
Criciuma
10
Онгенда
Эрвин
ФКСБ
Ботошани

История личных встреч

ФКСБ
Ботошани

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

22 матча

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 4 (2) 0.25
Попеску Октавиан 4 0.25
Стойка Янис 4 0.25
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.25
Георге Валентин 3 0.19
Кордя Андрей 2 (1) 0.13
Винисиус Пауло 2 0.13
Мирон Джордже 1 0.06
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Моруцан Олимпиу 1 0.06
Думитер Андрей 1 0.06
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.19
Дава Джойским 2 0.13
Эрве Каж 2 (1) 0.13
Браун Кристофер 1 0.06
Эджума Малком 1 0.06
Роман Михай 1 0.06
Киндриш Андрей 1 0.06
Петковски Петар 1 0.06
Папа Энрико 1 0.06
Раковитан Богдан 1 0.06
Mateus Criciuma 1 0.06
Цигэнашу Александр 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 4 0
Крецу Валентин 3 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 5 0
Шерони Алин 5 0
Marius Croitoru 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Тирковеану Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Фили Реалдо 1 0
Дава Джойским 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
26%
2
18%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
14%
2
13%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
7
25%
5
33%
61-75
7
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
10
71%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1
Ботошани
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
2. Университатя Крайова 31 12 6 13 39 - 33 42
3. ФКСБ 16 10 4 2 29 - 13 34
4. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
5. Ботошани 16 7 6 3 15 - 14 27
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
8. УТА Арад 16 6 7 3 15 - 10 25
9. Арджеш 16 7 3 6 16 - 12 24
10. Киндия Тырговиште 16 4 6 6 12 - 12 18
11. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
9. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
10. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
5. Университатя Крайова 16 4 2 10 12 - 23 14
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 3:1 Ботошани онлайн


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