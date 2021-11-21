Румыния: Первая лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0:1
24' ГолБраун Кристофер
29' Желтая карточкаФили Реалдо
41' Желтая карточкаШут Адриан
1:1
77' ГолГеорге Валентин
2:1
86' ГолСтойка Янис
90' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
3:1
90' ГолТэнасе Флорин
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
89 Эрве КажНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
24'
0:1
29'
41'
77'
86'
90'
3:1
Владение мячом
История личных встреч
ФКСБ
Ботошани
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
22 матча
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|4 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|4
|0.25
|Стойка Янис
|4
|0.25
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.25
|Георге Валентин
|3
|0.19
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.13
|Винисиус Пауло
|2
|0.13
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.06
|Думитер Андрей
|1
|0.06
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.19
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.13
|Браун Кристофер
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Роман Михай
|1
|0.06
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|Петковски Петар
|1
|0.06
|Папа Энрико
|1
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|1
|0.06
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|4
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Marius Croitoru
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Тирковеану Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
26%
2
18%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
14%
2
13%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
7
25%
5
33%
61-75
7
25%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
10
71%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1
Ботошани
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|2.
|Университатя Крайова
|31
|12
|6
|13
|39 - 33
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|5.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|16
|7
|3
|6
|16 - 12
|24
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|10.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Университатя Крайова
|16
|4
|2
|10
|12 - 23
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0