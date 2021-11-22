Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
5' ГолСореску Деян
1:1
19' ГолРаца Вадим
26' Желтая карточкаАрмаш Игорь
33' Желтая карточкаДроппа Лукаш
47' Желтая карточкаРаца Вадим
2:1
65' ГолГеорге Ион
90' Желтая карточкаЭхманн Марко
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
93 Нунич МаркоПолузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
5'
19'
1:1
26'
33'
47'
65'
2:1
90'
Владение мячом
История личных встреч
Волунтари
Динамо Бухарест
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
9.5%
9.5%
81%
2 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|5
|0.31
|Георге Ион
|4
|0.25
|Костин Кристиан
|4
|0.25
|Немец Адам
|3
|0.19
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|7 (1)
|0.44
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.25
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.06
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Дроппа Лукаш
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Лопеш Марселу
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Немец Адам
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Раца Вадим
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Матей Космин
|3
|0
|Раду Йонуц
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
24
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
17%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
2
33%
5
21%
61-75
2
33%
2
8%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
5%
2
15%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Пропущено
17
38
2 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
1
6%
6
16%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
4
24%
6
16%
46-60
5
29%
29%
8
21%
61-75
6
35%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|2.
|Университатя Крайова
|31
|12
|6
|13
|39 - 33
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|16
|9
|1
|6
|19 - 17
|28
|5.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|6.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|16
|7
|3
|6
|16 - 12
|24
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Миовени
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|16
|2
|2
|12
|13 - 38
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|10.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Университатя Крайова
|16
|4
|2
|10
|12 - 23
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0