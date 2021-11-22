Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Nikos Kainourgios выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Волунтари имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

47' Лопеш Марселу из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' [player1] наказан за толчок [player2]

39' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Волунтари выполняет удар от ворот.

37' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Торже Андрей-Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

32' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Дроппа Лукаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Дроппа Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Волунтари выполняет удар от ворот.

29' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Волунтари выполняет удар от ворот.

23' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Рикардинью XI бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

22' Плохо сыграл Пинту Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Игрок Немец Адам из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

16' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Волунтари выполняет удар от ворот.

14' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Немец Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Сореску Деян левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

4' Раца Вадим из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

4' Вратарь парирует удар, который нанес Бричаг Марьюс , и мяч снова в игре

3' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля