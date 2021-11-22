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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
2:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
0:1
5' Гол
Сореску Деян
1:1
19' Гол
Раца Вадим
26' Желтая карточка
Армаш Игорь
33' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
47' Желтая карточка
Раца Вадим
2:1
65' Гол
Георге Ион
90' Желтая карточка
Эхманн Марко
90'+4
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
8
Георге
Ион
6
Бричаг
Марьюс
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
91
Илиев
Пламен
26
Глухакович
Петар
4
Пинту
Андре
27
Григоре
Рикардо
7
Филип
Стелиано
9
Торже
Андрей-Габриэль
5
Рэуцэ
Александру
16
Кайнургиос
Никос
38
Бани
Андрей
44
Ивановски
Мирко
22
Сореску
Деян
Волунтари
Динамо Бухарест

История личных встреч

Волунтари
Динамо Бухарест

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

9.5%
9.5%
81%
2 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 5 0.31
Георге Ион 4 0.25
Костин Кристиан 4 0.25
Немец Адам 3 0.19
Лопеш Марселу 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Армаш Игорь 1 0.06
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Рикардинью XI 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 7 (1) 0.44
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.25
Михаю Андреас 1 0.06
Ивановски Мирко 1 (1) 0.06
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Дроппа Лукаш 5 0
Рикардинью XI 5 0
Лопеш Марселу 5 0
Аким Космин 3 1
Немец Адам 4 0
Армаш Игорь 4 0
Костин Кристиан 1 1
Раца Вадим 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Влад Александру 1 0
Георге Ион 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Матей Космин 3 0
Раду Йонуц 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Торже Андрей-Габриэль 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
24
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
17%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
2
33%
5
21%
61-75
2
33%
2
8%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
5%
2
15%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Пропущено

17
38
2 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
1
6%
6
16%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
4
24%
6
16%
46-60
5
29%
29%
8
21%
61-75
6
35%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
2. Университатя Крайова 31 12 6 13 39 - 33 42
3. ФКСБ 16 10 4 2 29 - 13 34
4. Волунтари 16 9 1 6 19 - 17 28
5. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
6. Ботошани 16 7 6 3 15 - 14 27
7. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
8. УТА Арад 16 6 7 3 15 - 10 25
9. Арджеш 16 7 3 6 16 - 12 24
10. Киндия Тырговиште 16 4 6 6 12 - 12 18
11. Сепси 16 3 8 5 17 - 17 17
12. Миовени 16 4 4 8 10 - 22 16
13. Газ-Метан Медиаш 16 4 3 9 12 - 19 15
14. Динамо Бухарест 16 2 2 12 13 - 38 8
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
9. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
10. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
5. Университатя Крайова 16 4 2 10 12 - 23 14
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 2:1 Динамо Бухарест онлайн


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