Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Кэшпойнт Арена
18' Желтая карточкаЗибенхандль Йорг
0:1
37' ГолСаркария Манприт
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
-
29 Биче НойПолузащитник
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
18'
37'
0:1
История личных встреч
Альтах
Штурм
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
31 матч
16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.19
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|Крижман Санди
|1
|0.06
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.06
|Хаудум Штефан
|1
|0.06
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.06
|Бишоф Ной
|1
|0.06
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|9 (2)
|0.56
|Янтшер Якоб
|7 (2)
|0.44
|Саркария Манприт
|6
|0.38
|Вютрих Грегори
|2
|0.13
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.13
|Китеишвили Отар
|1
|0.06
|Любич Иван
|1
|0.06
|David Affengruber2
|1
|0.06
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
10
33
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
9%
16-30
1
10%
9
27%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
3
30%
9
27%
76-90
Пропущено
21
24
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
7
29%
29%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2
ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1
Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Штурм
|1:0
|16
|8
|3
|5
|33 - 25
|27
|3.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|16
|5
|6
|5
|22 - 32
|21
|6.
|Хартберг
|16
|5
|5
|6
|25 - 24
|20
|7.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|8.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|10.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|0:1
|16
|3
|4
|9
|9 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|Штурм
|1:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|0:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|1:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|0:1
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5