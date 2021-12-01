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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Штурм
0'
18' Желтая карточка
Зибенхандль Йорг
0:1
37' Гол
Саркария Манприт
43'
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
19
Sebastian
Aigner
9
Нухиу
Атдхи
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
12
Бишоф
Ной
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
9
Йебоа
Келвин
Альтах
5-3-2
Штурм
4-3-2-1

История личных встреч

Альтах
Штурм

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

31 матч

16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
К
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:1
Б(M
6:0
Б(M
1:0
Б(M
1:2
Б(M
6:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.19
Турнвальд Мануэль 1 0.06
Крижман Санди 1 0.06
Цвишенбруггер Ян 1 0.06
Хаудум Штефан 1 0.06
Нуссбаумер Даниэль 1 0.06
Бишоф Ной 1 0.06
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 9 (2) 0.56
Янтшер Якоб 7 (2) 0.44
Саркария Манприт 6 0.38
Вютрих Грегори 2 0.13
Ньянгбо Догбол 2 0.13
Горенц-Станкович Йон 2 0.13
Китеишвили Отар 1 0.06
Любич Иван 1 0.06
David Affengruber2 1 0.06
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 4 0
Йебоа Келвин 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

10
33
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
9%
16-30
1
10%
9
27%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
3
30%
9
27%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
7
29%
29%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2
ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1
Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Штурм 1:0 16 8 3 5 33 - 25 27
3. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Рид 16 5 6 5 22 - 32 21
6. Хартберг 16 5 5 6 25 - 24 20
7. Рапид Вена 16 5 5 6 24 - 25 20
8. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
9. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
10. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 0:1 16 3 4 9 9 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
4. Штурм 1:0 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
9. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 0:1 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 1:0 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 0:1 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Штурм
6.20
4.33
1.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Штурм онлайн


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