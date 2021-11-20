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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Итог доп. времени

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
15' Желтая карточка
Йервуд Дрю
51' Желтая карточка
Гутман Эндрю
52' Желтая карточка
Эдвардс Томас
74' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
79' Желтая карточка
Рейес Андрес
1:0
120' Гол
Глеснес Якоб
120'
18
Блэйк
Андре
29
Пауэлл
Альвас
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
30
Ааронсон
Пакстен
23
Пржибылко
Каспер
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
5
Гутман
Эндрю
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
4
Рейес
Андрес
23
Кассерес
Кристиан
21
Фернандес
Омир
9
Fabio
da
Silva2
Филадельфия Юнион
4-3-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

38 матчей

39.5%
18.4%
42.1%
15 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.5%
23.7%
36.8%
15 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глеснес Якоб 1 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Йервуд Дрю 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
  • Дополнительное время
  • Свисток
    125'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    123'
    ГОООООЛ - Глеснес Якоб забивает
  • 116'
    Кейден Кларк уходит с поля. Ройер Даниэль выходит вместо него
  • 115'
    Йервуд Дрю уходит с поля. Диарра Юба выходит вместо него
  • 110'
    Бедойя Алехандро уходит с поля. Хесус Буэно выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 91'
    Рейес Андрес уходит с поля. Джон Толкин выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Йервуд Дрю получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн


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