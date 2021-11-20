США: МЛС: Плей-офф 2021
1:0
Итог доп. времени
Стадион: Subaru Park
15' Желтая карточкаЙервуд Дрю
51' Желтая карточкаГутман Эндрю
52' Желтая карточкаЭдвардс Томас
74' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
79' Желтая карточкаРейес Андрес
1:0
120' ГолГлеснес Якоб
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
15'
51'
52'
79'
115'
120'
1:0
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
38 матчей
39.5%
18.4%
42.1%
15 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.5%
23.7%
36.8%
15 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глеснес Якоб
|1
|1
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|1
|0
|Эдвардс Томас
|1
|0
|Йервуд Дрю
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3