Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Джованни Цини
0:1
5' ГолМарич Мирко
33' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
1:1
39' ГолФаджоли Николо
2:1
51' ГолСтриццоло Лука
59' Желтая карточкаСерникола Леонардо
3:1
73' ГолДзанимачча Лука
Ход матча
5'
0:1
33'
39'
1:1
51'
2:1
73'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
46 Владение мячом, % 54
55
Околи
Меме
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
10 Бенали АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Кремонезе
Кротоне
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.24
|Фаджоли Николо
|3
|0.18
|Стриццоло Лука
|3
|0.18
|Дзанимачча Лука
|3
|0.18
|Чофани Даниэль
|3 (1)
|0.18
|Видо Лука
|2
|0.12
|Валери Эмануэле
|2
|0.12
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.06
|Вальцания Лука
|1
|0.06
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.35
|Марич Мирко
|2 (1)
|0.12
|Канестрелли Симоне
|2
|0.12
|Бенали Ахмед
|1
|0.06
|Каргбо Аугустус
|1
|0.06
|Донса Годфред
|1
|0.06
|Неделчару Ионуц
|1
|0.06
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Валери Эмануэле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Серникола Леонардо
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|4.
|Кремонезе
|3:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 15
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|6.
|Монца
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|21 - 14
|28
|7.
|Асколи
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|9.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Кротоне
|1:3 Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 31
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Кремонезе
|3:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|1:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|1:3 Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 16
|1