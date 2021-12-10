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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
3:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
5' Гол
Марич Мирко
33' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
1:1
39' Гол
Фаджоли Николо
2:1
51' Гол
Стриццоло Лука
59' Желтая карточка
Серникола Леонардо
3:1
73' Гол
Дзанимачча Лука
76'

Ход матча

5'
0:1
Марич Мирко
(Сала Марко)
33'
 
Неделчару Ионуц
39'
Фаджоли Николо
(Стриццоло Лука)
1:1
51'
Стриццоло Лука
(Фаджоли Николо)
2:1
57'
Дзанимачча Лука
Буонаюто Кристиан
 
59'
Серникола Леонардо
 
65'
Вальцания Лука
Фаджоли Николо
 
65'
Баэс Хайме
Стриццоло Лука
 
66'
 
Каргбо Аугустус
Дзанеллато Никколо
66'
 
Джаннотти Паскуале
Сала Марко
73'
Дзанимачча Лука
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Кротоне
3.50
3.78
5.55
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
11
Стриццоло
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
17
Молина
Сальваторе
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
21
Дзанеллато
Никколо
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
Кремонезе
4-2-3-1
Кротоне
4-4-1-1

История личных встреч

Кремонезе
Кротоне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.24
Фаджоли Николо 3 0.18
Стриццоло Лука 3 0.18
Дзанимачча Лука 3 0.18
Чофани Даниэль 3 (1) 0.18
Видо Лука 2 0.12
Валери Эмануэле 2 0.12
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Ди Кармине Самуэль 1 0.06
Вальцания Лука 1 0.06
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.35
Марич Мирко 2 (1) 0.12
Канестрелли Симоне 2 0.12
Бенали Ахмед 1 0.06
Каргбо Аугустус 1 0.06
Донса Годфред 1 0.06
Неделчару Ионуц 1 0.06
Дзанеллато Никколо 1 0.06
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 5 0
Валери Эмануэле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Серникола Леонардо 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Могос Василе 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Брешия Заявка 16 9 3 4 27 - 19 30
4. Кремонезе 3:1 Заявка 17 8 5 4 23 - 15 29
5. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
6. Монца Заявка 16 7 7 2 21 - 14 28
7. Асколи Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне 1:3 Заявка 17 1 5 11 15 - 31 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Кремонезе 3:1 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне 1:3 Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
5. Кремонезе 3:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне 1:3 Заявка 8 0 1 7 6 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фаджоли Николо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Марич Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Кротоне
3.50
3.78
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 3:1 Кротоне онлайн


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