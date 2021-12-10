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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
3:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
5' Гол
Марич Мирко
33' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
1:1
39' Гол
Фаджоли Николо
2:1
51' Гол
Стриццоло Лука
60' Желтая карточка
Серникола Леонардо
3:1
73' Гол
Дзанимачча Лука
3:2
82' Пенальти
Бенали Ахмед
90' Желтая карточка
Дели Франческо
90'+4
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
11
Стриццоло
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
17
Молина
Сальваторе
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
21
Дзанеллато
Никколо
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
Кремонезе
4-2-3-1
Кротоне
4-4-1-1

История личных встреч

Кремонезе
Кротоне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.24
Фаджоли Николо 3 0.18
Стриццоло Лука 3 0.18
Дзанимачча Лука 3 0.18
Чофани Даниэль 3 (1) 0.18
Видо Лука 2 0.12
Валери Эмануэле 2 0.12
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Ди Кармине Самуэль 1 0.06
Вальцания Лука 1 0.06
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.35
Марич Мирко 2 (1) 0.12
Бенали Ахмед 2 (1) 0.12
Канестрелли Симоне 2 0.12
Каргбо Аугустус 1 0.06
Донса Годфред 1 0.06
Неделчару Ионуц 1 0.06
Дзанеллато Никколо 1 0.06
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 5 0
Валери Эмануэле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Серникола Леонардо 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Могос Василе 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
4%
3
19%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
7
30%
2
13%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
1
4%
4
25%
76-90

Пропущено

16
31
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
2
13%
3
10%
1-15
4
25%
4
13%
16-30
2
13%
8
26%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Беневенто 2:0 Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Брешия Заявка 16 9 3 4 27 - 19 30
5. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Монца Заявка 16 7 7 2 21 - 14 28
7. Асколи Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана 0:2 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто 2:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана 0:2 Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто 2:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
6. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
8. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана 0:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фаджоли Николо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Марич Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 3:2 Кротоне онлайн


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