Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
1:0
5' ГолБрайткройц Стив
1:1
39' ГолБиттенкорт Леонардо
1:2
59' ГолФридль Марко
69' Желтая карточкаГувара Леон
70' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
72' Желтая карточкаЮнг Антони
87' Желтая карточкаФридль Марко
1:3
89' ГолДукш Марвин
2:3
90' ГолСингх Сарприт
Ход матча
5'
1:0
39'
59'
1:2
69'
70'
72'
87'
89'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
52 Владение мячом, % 48
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
11
Фабер
Конрад
27
Звартс
Йоэл
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Ян
Вердер
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.29
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.18
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.18
|Макридис Хараламбос
|3
|0.18
|Отто Давид
|2
|0.12
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.12
|Брайткройц Стив
|2
|0.12
|Калисканер Каан
|2
|0.12
|Звартс Йоэл
|2
|0.12
|Бухальфа Карло
|2
|0.12
|Векессер Эрик
|1
|0.06
|Саллер Бенедикт
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|5 (1)
|0.29
|Рапп Николай
|2
|0.12
|Фридль Марко
|2
|0.12
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.12
|Сарджент Джош
|2
|0.12
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|4
|0
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Бухальфа Карло
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Векессер Эрик
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|6
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Гросс Кристиан
|3
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Груев Илия
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
8
33%
5
38%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
7
47%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
34
25
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
4
12%
9
36%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
7
28%
76-90
Пропущено
27
27
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
8
30%
30%
4
15%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0
Вердер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|7.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|13.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 22
|17
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|13.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|4.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4