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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
2:3
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
1:0
5' Гол
Брайткройц Стив
1:1
39' Гол
Биттенкорт Леонардо
1:2
59' Гол
Фридль Марко
69' Желтая карточка
Гувара Леон
70' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
72' Желтая карточка
Юнг Антони
87' Желтая карточка
Фридль Марко
1:3
89' Гол
Дукш Марвин
2:3
90' Гол
Сингх Сарприт
90'+6
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
22
Бухальфа
Карло
11
Фабер
Конрад
27
Звартс
Йоэл
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Ян
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Ян
Вердер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.29
Безушков Макс 5 (1) 0.29
Бесте Ян-Никлас 3 0.18
Гимбер Бенедикт 3 0.18
Макридис Хараламбос 3 0.18
Отто Давид 2 0.12
Альберс Андреас 2 (1) 0.12
Брайткройц Стив 2 0.12
Калисканер Каан 2 0.12
Звартс Йоэл 2 0.12
Бухальфа Карло 2 0.12
Векессер Эрик 1 0.06
Саллер Бенедикт 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 5 (1) 0.29
Рапп Николай 2 0.12
Фридль Марко 2 0.12
Биттенкорт Леонардо 2 0.12
Сарджент Джош 2 0.12
Шмид Романо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Вайзер Митчелл 1 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.06
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 4 0
Саллер Бенедикт 3 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Бухальфа Карло 3 0
Отто Давид 1 1
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 6 0
Рапп Николай 5 0
Гросс Кристиан 3 1
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Груев Илия 3 0
Топрак Омер 2 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Юнг Антони 2 0
Дукш Марвин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
8
33%
5
38%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
7
47%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

34
25
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
4
12%
9
36%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
7
28%
76-90

Пропущено

27
27
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
8
30%
30%
4
15%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0
Вердер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
6. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
7. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
12. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
13. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
14. Ганновер 96 Заявка 16 4 5 7 11 - 22 17
15. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
13. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
3. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
10. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Биттенкорт Леонардо бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Брайткройц Стив бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 2:3 Вердер онлайн


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