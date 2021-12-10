Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Фелтинс-Арена
1:0
20' ГолОуведжан Томас
Ход матча
20'
1:0
33
Тиау
Малик
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Латтайер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Шальке 04
Нюрнберг
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|12
|0.71
|Бюльтер Мариус
|6
|0.35
|Оуведжан Томас
|3
|0.18
|Каминьски Марцин
|2
|0.12
|Саласар Родриго
|2
|0.12
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Айдин Мехмет
|1
|0.06
|Пирингер Марвин
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.29
|Темпельман Лино
|3
|0.18
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.18
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.12
|Гайс Йоханнес
|2
|0.12
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.12
|Доведан Никола
|2
|0.12
|Краусс Том
|1
|0.06
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
3
30%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
5
63%
76-90
Забито
27
23
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
15%
1
4%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
3
11%
8
35%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
10
37%
4
17%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
22%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
8
35%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0
Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Ян
|1:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 24
|29
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|4.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|7.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|13.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 22
|17
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Ян
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|13.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Вердер
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Ян
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|10.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4