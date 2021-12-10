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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
4:1
Конец матча

Стадион:
Нюрнберг
0'
1:0
20' Гол
Оуведжан Томас
48' Желтая карточка
Пирингер Марвин
1:1
49' Гол
Нюрнбергер Фабиан
2:1
66' Гол в свои ворота
Шаффлер Мануэль
78' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
80' Желтая карточка
Саласар Родриго
3:1
85' Гол
Чурлинов Дарко
4:1
90' Гол
Итакура Ко
90'+5
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
36
Идризи
Бленди
2
Оуведжан
Томас
21
Пирингер
Марвин
7
Чурлинов
Дарко
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
24
Дели
Матс
Мёллер
11
Шуранов
Эрик
9
Шаффлер
Мануэль
Шальке 04
3-5-2
Нюрнберг
4-1-2-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Нюрнберг

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
5:2
К
2:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:1
К
3:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 12 0.71
Бюльтер Мариус 6 0.35
Оуведжан Томас 3 0.18
Каминьски Марцин 2 0.12
Саласар Родриго 2 0.12
Дрекслер Доминик 1 0.06
Чурлинов Дарко 1 0.06
Пирингер Марвин 1 0.06
Айдин Мехмет 1 0.06
Итакура Ко 1 0.06
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.29
Темпельман Лино 3 0.18
Шаффлер Мануэль 3 0.18
Дели Матс Мёллер 2 0.12
Гайс Йоханнес 2 0.12
Валентини Энрико 2 (2) 0.12
Доведан Никола 2 0.12
Нюрнбергер Фабиан 2 0.12
Краусс Том 1 0.06
Шиндлер Кристофер 1 0.06
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 4 0
Палссон Виктор 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Саласар Родриго 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 4 1
Темпельман Лино 5 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
5
42%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
9
45%
3
25%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
5
63%
76-90

Забито

30
25
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
3
10%
9
36%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
12
40%
4
16%
76-90

Пропущено

25
19
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
20%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
8
32%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0
Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
6. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
7. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
12. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
13. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
14. Ганновер 96 Заявка 16 4 5 7 11 - 22 17
15. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
13. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
3. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
10. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Краусс Том уходит с поля. Думан Тайлан выходит вместо него
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Оуведжан Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 4:1 Нюрнберг онлайн


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