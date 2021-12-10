Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Либеро Либерати
20' Желтая карточкаВивиани Маттиа
0:1
23' ГолЛападула Джанлука
0:2
42' ПенальтиЛападула Джанлука
Ход матча
20'
23'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Тернана
Беневенто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.41
|Фалетти Сесар
|7
|0.41
|Партипило Антони
|4
|0.24
|Маццокки Симоне
|2
|0.12
|Дефенди Марино
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|1
|0.06
|Капоне Кристиан
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|9 (1)
|0.53
|Тельо Андрес
|3
|0.18
|Инсинье Роберто
|3 (1)
|0.18
|Барба Федерико
|2
|0.12
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.12
|Летиция Гаэтано
|1
|0.06
|Акампора Дженнаро
|1
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|Вивиани Маттиа
|1
|0.06
|Элия Сальваторе
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|6
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
29
26
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
21%
3
12%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
19%
3
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1
Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0
Беневенто
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Монца
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|21 - 14
|28
|7.
|Асколи
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|9.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Беневенто
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|8.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1