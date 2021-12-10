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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
0:2
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
20' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
0:1
23' Гол
Лападула Джанлука
0:2
42' Пенальти
Лападула Джанлука

Ход матча

20'
 
Вивиани Маттиа
23'
0:1
Лападула Джанлука
(Акампора Дженнаро)
36'
Перальта Диего
Партипило Антони
 
42'
0:2
Лападула Джанлука

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Беневенто
7.20
4.05
2.69
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
11
Капоне
Кристиан
99
Доннарумма
Альфредо
32
Петтинари
Стефано
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
16
Импрота
Риккардо
Тернана
4-4-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Беневенто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
0:1
СCA
2:0
СCB
3:1
СCB
2:1
СCB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.41
Фалетти Сесар 7 0.41
Партипило Антони 4 0.24
Маццокки Симоне 2 0.12
Дефенди Марино 1 0.06
Мартелла Бруно 1 0.06
Капоне Кристиан 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 9 (1) 0.53
Тельо Андрес 3 0.18
Инсинье Роберто 3 (1) 0.18
Барба Федерико 2 0.12
Ди Серио Джузеппе 2 0.12
Летиция Гаэтано 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Фулон Дам 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Импрота Риккардо 1 0.06
Вивиани Маттиа 1 0.06
Элия Сальваторе 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Мончини Габриэле 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 5 0
Партипило Антони 4 0
Агацци Давиде 2 1
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Пагера Фабрицио 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Дефенди Марино 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Диаките Салим 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 6 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Тельо Андрес 4 0
Барба Федерико 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ионице Артур 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

29
26
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
21%
3
12%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
19%
3
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1
Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0
Беневенто
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Беневенто 2:0 Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Брешия Заявка 16 9 3 4 27 - 19 30
5. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Монца Заявка 16 7 7 2 21 - 14 28
7. Асколи Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана 0:2 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто 2:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана 0:2 Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто 2:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
6. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
8. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана 0:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
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Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Беневенто
7.20
4.05
2.69
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Где смотреть матч Тернана 0:2 Беневенто онлайн


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